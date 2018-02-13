انضمت إلى فريق "فلوران بانيي" في حلقة ترقبها الجزائريون بشغف "السلطانة رزان" تبهر حكام "ذا فويس" فرنسا على "TF1"!

استطاعت الفنانة الجزائرية ياسمين عماري، أن تجعل الحكام الأربعة في برنامج المواهب "ذا فويس فرنسا" يلتفّون لها إعجابا بصوتها، حيث كان الظهور الأول لها في المرحلة الأولى من البرنامج في حلقة السبت، التي كان يترقبّها الجزائريون منذ فترة، بعد انتشار أخبار عن مشاركة "السلطانة رزان" في النسخة الفرنسية من "ذا فويس"، وذكرت أنّها تأهّلت للمرحلة الثالثة من البرنامج.

ياسمين عماري، 33 سنة، اختارت الانضمام إلى فريق "فلوران بانيي" لتواصل مسيرتها في "ذا فويس" المعروض على قناة "TF1" وهي التي جمعت بين الغناء والتمثيل، إذ غنت الأغنية الأولى لها "كلنا جزائريين" مع والدها الفنان الملحن بوزيد عماري، وكانت في السادسة من عمرها، كما اشتهرت بتمثيلها في المسلسل الكوميدي – الدرامي "السلطان عاشور العاشر" في الموسمين الأول والثاني الذي عرض على شاشة "الشروق تي في" جسدت فيه دور "السلطانة رزان" زوجة السلطان عاشور (صالح أوقروت) الذي أصبح لقبها، وفي رصيدها أربعة ألبومات ونحو 100 أغنية.

يذكر أن ياسمين عماري سبق لها أن شاركت في مسابقة فرنسية خاصة بمواهب الغناء، وكان ذلك في سنوات التسعينيات، من خلال برنامج “grains de star” على قناة M6 وكان عمرها في تلك المرحلة 14 سنة إذ بلغت المرحلة النهائية للبرنامج واحتلت المرتبة الثانية.

للتذكير، كانت المتسابقة الشابة السورية منال، قد أثارت جدلا كبيرا عقب إعلانها الانسحاب من الجزء السابع من "ذا فويس فرنسا"، بعدما واجهت هجوماً من عنصريين على مواقع التواصل الاجتماعي، سواء لأنها محجبة أم بسبب مواقفها وتغريداتها السابقة بالرغم من أنها لقيت إعجاب الكثير بصوتها وأدائها. ونشرت منال 22 عاما فيديو، على موقع "فيسبوك"، أوضحت فيه أنها لا تفرّق بين الأشخاص على أساس الدين، وشددت على حبها لفرنسا وانتمائها إليها، لكنها لفتت إلى أنها مضطرة إلى الانسحاب من البرنامج بسبب الضغوط التي واجهتها، مؤكدة أنها ستواصل بكل الأحوال الغناء من أجل الحب والسلام.