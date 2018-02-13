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طلبة الدكتوراه بجامعة وهران يتفاجأون بإلغاء نتائج المسابقة
يخرج حوالي 19 طالب دكتوراه بالطور الثالث بجامعة وهران1، الإثنين، في وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التعليم العالي بالعاصمة، للمطالبة بتدخل الوزير حجار لإنقاذ مستقبلهم، بعد ما فوجئوا بإلغاء نتائج مسابقة الدكتوراه بعد متابعتهم للدروس النظرية في السداسي الأول بصفة عادية.
ويرفض الطلبة المحتجون في تصريح لـ"الشروق"، تحمل نتيجة أخطاء الإدارة، والتلاعب الذي حصل معهم، خاصة أن القانون الخاص بالمسابقة الوطنية للدكتوراه الطور الثالث واضح، ويؤكد أن النتائج المصادق عليها والنهائية لا يمكن أن تكون محل أي تعديل أو طعن، وما حصل بنتائج مسابقة الدكتوراه بكلية الآداب والفنون، هو بمثابة فضيحة وسابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الجامعة الجزائرية، خاصة أن الطلبة المعنيين اجتازوا المسابقة بشكل عادي ونجحوا وتمت المصادقة والمداولة على نتائجهم من قبل مجلس الكلية، وسجلوا بطريقة رسمية، وبعد انتهاء آجال الطعون وغيرها من الإجراءات الإدارية، بل التحقوا بمقاعد الدراسة وتلقوا الدروس النظرية، كما سجلوا مشاريع البحث الخاصة بأطروحاتهم، وهذا في كل من تخصص علم اللغة الوظيفي وتخصص الدراسات الأسلوبية والدلالة في المستويات اللسانية، في مسابقة الدكتوراه الخاصة بقسم الأدب العربي، ليتم إعلامهم من قبل عميدة الكلية بتاريخ 26 فيفري 2018 "أن نتائج المسابقة ألغيت بسبب نتائج التحقيق الأولي للجنة الوزارية بحجة أن المسابقة جرت في ظروف غير عادية مع احترام القوانين السارية المفعول".
جنوبي - بلاد كل شي ممكن2018/03/04 على 23:481
كل المسؤولين أصبحوا يتعمدون خلق الفوضى و دفع الناس للاحتجاج .و السبب مجهول