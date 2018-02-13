آخر الإستفتاءات إستفتاءات
-
كيف ترى ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟
-
مبادرة جيدة295 (%8.7)
-
تنازل عن الشركات لرجال الأعمال3096 (%91.3)
-
-
كيف تفسر محافظة الأفلان على المركز الأول في البلديات؟
-
امتداده الشعبي770 (%5.78)
-
ضعف المنافسين1348 (%10.12)
-
التلاعب بالنتائج11202 (%84.1)
-
-
هل تتوقع نسبة مشاركة عالية في الإنتخابات المحلية؟
-
نعم394 (%12.43)
-
لا2777 (%87.57)
-
-
هل استغلال الغاز الصخري حتمية؟
-
حتمية1298 (%14.44)
-
ليس حتمية7690 (%85.56)
-
-
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
-
خيار جيد658 (%9.37)
-
خيار سيء899 (%12.8)
-
خيار خطير5467 (%77.83)
-
-
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
-
تنجح6902 (%28.34)
-
لا تنجح17450 (%71.66)
-
-
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
-
حكومة حزبية183 (%12.26)
-
حكومة تكنوقراط1002 (%67.11)
-
مزيج بين الإثنين308 (%20.63)
-
-
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
-
تعكس669 (%16.43)
-
لا تعكس3403 (%83.57)
-
-
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
-
أوافق3448 (%13.99)
-
لا أوافق21196 (%86.01)
-
ما رأيك في قرار رئيس الجمهورية تجميد خوصصة الشركات؟
الأكثر تفاعلا
الفيديو
-
من يحمي الوزيرة نورية بن غبريط؟!
-
كيف يختلف طبق الكسكس بين تونس والمغرب والجزائر؟
-
الصقيع القادم من سيبيريا يقتل 41 شخصاً في أوروبا
-
حرب الشوارع.. أسلوب جديد في إدارة الخلافات الدولية!
-
استقبال رسمي لافت لأردوغان في الجزائر عكس ما حدث في 2014..!
-
هل أرغمت "ثورة التلاميذ" بن غبريط على التراجع عن فصل الأساتذة؟!
-
التلاميذ يفاجئون بن غبريط.. هل ستفصلهم أيضا؟!
-
هل خالفت رسالة الرئيس بوتفليقة آمال وتوقعات الأساتذة والأطباء؟
-
هل كتبت بن غبريط رسالة وداع أم تحدي؟!
-
إطلاق أول محطة تلفزيونية نسائية بغزة
وزير الداخلية السعودي يشرع في زيارة إلى الجزائر
شرع وزير الداخلية للمملكة العربية السعودية، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، الأحد، في زيارة رسمية إلى الجزائر تدوم ثلاثة أيام بدعوة من وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدويي ووزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح.
وكان في استقبال الوزير السعودي لدى وصوله إلى مطار هواري بومدين الدولي، كل من نور الدين بدوي والطيب لوح.
وتندرج زيارة وزير الداخلية السعودي في إطار تعزيز أواصر العلاقات التاريخية المتميزة بين الجزائر والمملكة العربية السعودية وكذا تطوير سبل التعاون الثنائي.
و ستسمح هذه الزيارة ببحث العديد من القضايا والمسائل ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في العديد من المجالات بين البلدين.
ياجزاير راه - طاب القلب2018/03/04 على 22:481
لا ايران و لاسعوديه
لا شرقيه و لاغربيه
لا شيعه و لا زاويه
جزائريه سنيه مالكيه
02018/03/04 على 22:542
_/ تركيا افضل من ال سعيهود
02018/03/04 على 23:443
إرجع من حيث أتيت.!