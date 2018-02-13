وزير الداخلية السعودي يشرع في زيارة إلى الجزائر

شرع وزير الداخلية للمملكة العربية السعودية، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، الأحد، في زيارة رسمية إلى الجزائر تدوم ثلاثة أيام بدعوة من وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدويي ووزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح.

وكان في استقبال الوزير السعودي لدى وصوله إلى مطار هواري بومدين الدولي، كل من نور الدين بدوي والطيب لوح.

وتندرج زيارة وزير الداخلية السعودي في إطار تعزيز أواصر العلاقات التاريخية المتميزة بين الجزائر والمملكة العربية السعودية وكذا تطوير سبل التعاون الثنائي.

و ستسمح هذه الزيارة ببحث العديد من القضايا والمسائل ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في العديد من المجالات بين البلدين.