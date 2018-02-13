هجوم عكسي! روسيا تتهم أمريكا بمحاولة التدخل في انتخاباتها الرئاسية

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، الاثنين، إن موسكو لديها أدلة على أن الولايات المتحدة تحاول التدخل في الانتخابات الرئاسية الروسية، وفقاً لوكالة أنباء نوفوستي الروسية.

وتجري روسيا انتخابات رئاسية في 18 مارس الجاري، وتُظهر استطلاعات الرأي أن الرئيس الحالي فلاديمير بوتين سيفوز بشكل مريح.

ونقلت وكالة أنباء إنترفاكس عن ريابكوف قوله، إن الولايات المتحدة تحاول بث الفوضى في روسيا، وإن العقوبات الأمريكية تهدف إلى زعزعة استقرار روسيا.

وتتهم وكالات المخابرات الأمريكية موسكو بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016، وهو ما تنفيه روسيا. وتعرضت موسكو لعقوبات أمريكية جديدة نتيجة لذلك.