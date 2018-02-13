للمرة الأولى منذ تولي كيم جونغ أون منصبه زعيم كوريا الشمالية يلتقي وفد الجنوب في بيونغ يانغ

أعلنت الرئاسة في كوريا الجنوبية، الاثنين، أن زعيم الجارة الشمالية كيم جونغ أون التقى وفد الجنوب الخاص إلى بيونغ يانغ.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) عن كيم أو كيوم، المتحدث باسم القصر الرئاسي (البيت الأزرق)، قوله في بيان صحفي، إن "الزعيم كيم أقام مأدبة عشاء على شرف مبعوثي رئيس كوريا الجنوبية إلى بيونغ يانغ".

وتعد هذه المرة الأولى التي يلتقي فيها الزعيم الشمالي مع مسؤولين من كوريا الجنوبية مذ توليه رئاسة البلاد عام 2011.

ووصل الوفد المكون من عشرة مسؤولين كبار مطار بيونغ يانغ، الاثنين، ومن المقرر أن يعود إلى سيول غداً (الثلاثاء)، حسب "البيت الأزرق".

ويضم الوفد الكوري الجنوبي إلى جانب تشونغ أو يونغ رئيس مكتب الأمن القومي بالبيت الأزرق، رئيس جهاز الاستخبارات القومي سوه هون.

ومن المتوقع أن يتم خلال الزيارة التركيز على تحسين العلاقات بين البلدين، وكيفية حل النزاع بشأن برنامج كوريا الشمالية النووي، وفق يونهاب.

وأمس (الأحد)، ذكر المكتب الرئاسي لكوريا الجنوبية، أن "الوفد سيجتمع مع كبار المسؤولين الشماليين لمناقشة إحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية، وتطوير العلاقات بين الكوريتين، وتوفير بيئة ملائمة لإجراء مباحثات بين بيونغ يانغ وواشنطن لنزع السلاح النووي في شبه الجزيرة".