تدمير 4 مخابئ للإرهاب بباتنة وتيزي وزو اكتشاف 31 قنبلة تقليدية بالبويرة

كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، في البويرة، 31 قنبلة تقليدية الصنع تم تدميرها، حسبما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأضاف البيان أن وحدات الجيش الوطني الشعبي، دمرت أربعة مخابئ للإرهابيين في كل من ولايتي تيزي وزو وباتنة، واسترجاع كمية من الذخيرة عثر عليها في تلك المخابئ.

وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي وحراس الحدود ببرج باجي مختار ثمانية مهربين بحوزتهم (03) مولدات كهربائية و(05) مطارق ضغط و(800) لتر من الوقود، في حين ضبطت مفرزة أخرى بغرداية، تسعة (09) كيلوغرامات من الكيف المعالج.

كما تم توقيف 24 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وورقلة وعين قزام.