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كشف عن 600 إصابة بالدّاء في ورقلة والوادي
حسبلاوي: انتشار البوحمرون سببه عدم الحرص على التلقيح!
أعلن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مختار حسبلاوي، عن تسجيل 600 إصابة بداء البوحمرون في ولايتي الوادي وورقلة مع استمرار التكفل بالمصابين؛ حيث لا يوجد علاج آخر للحصبة غير التلقيح.
واعتبر وزير الصحة، في تصريح له على هامش زيارته إلى ولاية تيارت ظهور المرض نتيجة لعدم الحرص على التلقيح؛ حيث هناك نسبة ضعيفة للتلقيح في بعض الولايات، خلال السنوات الخيرة، وهو ما تحاول عمليات التحسيس تداركه.
من جهة أخرى، أكد الوزير حرص وزارته على إيفاد عدد من الأطباء من مختلف الاختصاصات إلى الولايات الداخلية والهضاب العليا مع ضمان الاقامة لهم بالتنسيق مع قطاع السكن.
02018/03/05 على 22:301
ما سبب انتشار هذه الاوبئة في الجنوب الجزائري? تجمع عدد كبير من الافارقة بتلك المدن هو السبب لانهم يحملون معهم فيروسات تعودت اجسامهم عليها لكن الجزائريين لا يستطيعون مقاومتها. و اذا استمر الحال هكذا سوف نصير نتحدث عن انتشار الايبولا و السيدا و غيرهم.
fouzia - khenchela2018/03/05 على 23:132
سلام البراكة في وزارتكم الموقر في الترويج له زد على هذا كيف القح ابني الذي دوخة سبع دوخات حتى رزقني العلي يه وانا اسمع عن وفيات بسبب التلقيح حلو هاتين الاشكاليتين والعيب في الي مايلقحش ولادو شكون الي يرضى الضرى ليهم