كشف عن 600 إصابة بالدّاء في ورقلة والوادي حسبلاوي: انتشار البوحمرون سببه عدم الحرص على التلقيح!

أعلن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مختار حسبلاوي، عن تسجيل 600 إصابة بداء البوحمرون في ولايتي الوادي وورقلة مع استمرار التكفل بالمصابين؛ حيث لا يوجد علاج آخر للحصبة غير التلقيح.

واعتبر وزير الصحة، في تصريح له على هامش زيارته إلى ولاية تيارت ظهور المرض نتيجة لعدم الحرص على التلقيح؛ حيث هناك نسبة ضعيفة للتلقيح في بعض الولايات، خلال السنوات الخيرة، وهو ما تحاول عمليات التحسيس تداركه.

من جهة أخرى، أكد الوزير حرص وزارته على إيفاد عدد من الأطباء من مختلف الاختصاصات إلى الولايات الداخلية والهضاب العليا مع ضمان الاقامة لهم بالتنسيق مع قطاع السكن.