آخر الإستفتاءات إستفتاءات
-
كيف ترى ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟
-
مبادرة جيدة295 (%8.7)
-
تنازل عن الشركات لرجال الأعمال3096 (%91.3)
-
-
كيف تفسر محافظة الأفلان على المركز الأول في البلديات؟
-
امتداده الشعبي770 (%5.78)
-
ضعف المنافسين1348 (%10.12)
-
التلاعب بالنتائج11202 (%84.1)
-
-
هل تتوقع نسبة مشاركة عالية في الإنتخابات المحلية؟
-
نعم394 (%12.43)
-
لا2777 (%87.57)
-
-
هل استغلال الغاز الصخري حتمية؟
-
حتمية1298 (%14.44)
-
ليس حتمية7690 (%85.56)
-
-
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
-
خيار جيد658 (%9.37)
-
خيار سيء899 (%12.8)
-
خيار خطير5467 (%77.83)
-
-
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
-
تنجح6902 (%28.34)
-
لا تنجح17450 (%71.66)
-
-
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
-
حكومة حزبية183 (%12.26)
-
حكومة تكنوقراط1002 (%67.11)
-
مزيج بين الإثنين308 (%20.63)
-
-
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
-
تعكس669 (%16.43)
-
لا تعكس3403 (%83.57)
-
-
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
-
أوافق3448 (%13.99)
-
لا أوافق21196 (%86.01)
-
ما رأيك في قرار رئيس الجمهورية تجميد خوصصة الشركات؟
الأكثر تفاعلا
الفيديو
-
أرقام مهولة لاستهلاك وبيع المخدرات.. ماذا يحدث في الجزائر؟!
-
جلسة تاريخية للجمعية الوطنية في الصين لتكريس شي رئيساً مدى الحياة
-
نتائج الانتخابات في إيطاليا.. ماذا تقول الاستطلاعات؟
-
من يحمي الوزيرة نورية بن غبريط؟!
-
كيف يختلف طبق الكسكس بين تونس والمغرب والجزائر؟
-
الصقيع القادم من سيبيريا يقتل 41 شخصاً في أوروبا
-
حرب الشوارع.. أسلوب جديد في إدارة الخلافات الدولية!
-
استقبال رسمي لافت لأردوغان في الجزائر عكس ما حدث في 2014..!
-
هل أرغمت "ثورة التلاميذ" بن غبريط على التراجع عن فصل الأساتذة؟!
-
التلاميذ يفاجئون بن غبريط.. هل ستفصلهم أيضا؟!
منظمة حماية المستهلك:
السيارات الأقل من 3 سنوات لمواجهة غلاء الأسعار
أعادت منظمة حماية المستهلك، الإثنين، إحياء مطلب الترخيص لاستيراد سيارات أقل من 3 سنوات باعتباره الحل الوحيد لمواجهة ارتفاع اسعار المركبات الجديدة.
وأطلقت المنظمة استفتاء كان سؤاله "هل أنت مع المطالبة بإعادة فتح استيراد السيارات الأقل من 3 سنوات مع مراعاة شروط المطابقة؟".
وحسبها فإن مبادراتها هي من أجل إعادة فتح استيراد السيارات الأقل من 3 سنوات للخواص، مع إخضاعها لنفس شروط المطابقة المتعلقة بالسيارات الجديدة.
وأوضحت أنها "وجدت في هذا الإجراء الحل الوحيد لإجبار وكلاء ومصانع السيارات على مراجعة أسعارها، ومطابقتها من حيث النوعية".
وأعلن وزير الصناعة يوسف يوسفي، الإثنين، أن الحكومة قررت إجبار شركات التركيب على نشر أسعار السيارات، من أجل مراقبة عملية تسويقها بعد الشكاوي من ارتفاع أسعارها.
karim - algerie2018/03/05 على 22:351
اااااايه صح النوم واين كنت يا جمعية حماية المستهلك لمدة اربع سنوات كاملة درك واين اعرفت باللي الجزائر فيها منظمة حماية المستهلك ...المستهلك راهو التهلك في كل شئ ..يدفع اموال طائلة من اجل خدمات رديئة وامراض فتاكة دخلت على مجتمعنا جراء غياب الرقابة و غياب جمعيات حماية المستهلك على القيام بدورها والان كي اتهردت جايين تحكيو ..
مهاجر - France2018/03/05 على 23:32
غياب الدولة في حقوق المواطن ولكن حضورها في مص دمه وحصر حلمه الوحيد سكن وسيارة لقد نجحت خطتهم تبا لكم يا لفلان وزلانيته اتحرك ياشعب جيل حقك ما بخلعوكش
02018/03/05 على 23:30
راك غالط الشعب هو لي غلى السوق
مهاجر - France2018/03/05 على 22:422
في راسهم الحجر والشوك والله ما يفهمو ما يحسو بالمواطن البسيط السؤارات والشاحنات راهم باطل في أوروبا وحنا تمشي في طريق تشوف ساحنات مايلا وعوجة وزيد من سبعينات القرن الماضي قدم كيما لي حاكمين البلاد يا شعب فيق دافع على حقك باش يحلو اقل من 5 سنوات وخلي الناس تعيش راكم خنقتوهم وخنقتو البلاد برا برا خلونا نعيشو
جمال الدين - الجزائر2018/03/05 على 23:313
السيارات عندنا في الجزائر نموذج فريد من نوعه في العالم . سيارات تجاوز عدادها 500000 كم تجاوز سنها ما يقارب 18 سنة يقول صاحبها أنهم عرضوا عليه 120 مليون سنتيم أو أكثر في بعض الحالات . حتى البنغلاديش التي تعد من أفقر دول العالم لا توجد بها هذه المهازل . لم ينفع تركيب السيارات في البلاد فالأسعار تجاوزت حدود العقل البشري ، من يا ترى يستطيع شراء سيارة هيونداي مركبة في تيارت بمبلغ تجاوز 480 مليون سنتيم ؟هو الجنون بعينه أليس كذلك ؟؟ تابعت في أحد القنوات الألمانية ، سيارة هيونداي 2005 بمبلغ 1800 أورو.
moha2018/03/05 على 23:324
القوانين طاحكوت وشركائه لنفخ اشكارة والعجلات
المانيا بعضمتها لم تضع قنونا يمنع الاستراد من اقل 3 سنوات وكاننا نفهم احسن منهم
المراقبة التقنية هي التي تحدد الاشياء المفيدة
و ليس مجموعة من اترابنديست يدعون انفسهم رجال اعمال
يجب اقتناء كل ما يريد و مايحب المواطن و المراقبة التقنية هي التي تصريح بصلاحية وغيرها
و الجمارك ماعليها الا ان تاخد الرسوم وتحجز الممنوعات