استقبل رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، الاثنين، وزير الداخلية للمملكة العربية السعودية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود.
وقد جرى الاستقبال بحضور الوزير الأول أحمد أويحيى، وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي، ووزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح.
وكان الوزير السعودي قد حل الأحد بالجزائر في زيارة رسمية تدوم ثلاثة أيام بدعوة من السيدين بدوي ولوح.
وتندرج هذه الزيارة في إطار تعزيز أواصر العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين وكذا تطوير سبل التعاون بين الجزائر والمملكة العربية السعودية.
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بوتفليقة يستقبل وزير الداخلية السعودي
واج
استقبل رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، الاثنين، وزير الداخلية للمملكة العربية السعودية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود.
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وقد جرى الاستقبال بحضور الوزير الأول أحمد أويحيى، وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي، ووزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح.
وكان الوزير السعودي قد حل الأحد بالجزائر في زيارة رسمية تدوم ثلاثة أيام بدعوة من السيدين بدوي ولوح.
وتندرج هذه الزيارة في إطار تعزيز أواصر العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين وكذا تطوير سبل التعاون بين الجزائر والمملكة العربية السعودية.