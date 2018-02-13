أفضت عملية الغربلة والتمحيص لملفات المستفيدين من 820 مسكن في صيغة عدل2 بوهران، عن إسقاط حق ثلاثين مكتتبا من الاستفادة، بسبب تقديمهم لتصريحات كاذبة عن وضعيتهم الاجتماعية وكذا العقارات التي يملكونها، حيث سيحالون على العدالة بناء على شكاوى رفعتها ضدهم وكالة عدل.
وكان وزير السّكن والعمران والمدينة، قد أشرف قبل يومين على تسليم المفاتيح للمستفيدين من 820 مسكن في إطار عدل2 بمنطقة عين البيضاء، ووقف على بعض الاختلالات في عملية الإنجاز. كما تخلّل العملية أيضا إقصاء مستفيدين وتقديمهم إلى العدالة، بعد معاينة ملفاتهم عبر البطاقية الوطنية للسّكن، التي بينت أن 30 مستفيدا، عمدوا إلى تقديم تصريحات كاذبة تتعلّق بالحالة الاجتماعية، حيث ادعوا أنهم عزاب كون زوجاتهم يملكن عقارات باسمهن، في حين لجأ آخرون إلى التحايل وأنهم لا يحوزون أي عقار سواء كان سكنا أو قطعة أرض.
وذكرت مصادر "الشروق"، أنّ هؤلاء المستفيدين كان بإمكانهم أن يحينوا مثل هذه المعلومات عند تسديد الأشطر المالية التي تتطلبها هذه الصيغة من السّكن، لكنهم تعمّدوا على المعلومات الشخصية ذاتها. وهو ما جعلهم يفقدون السّكن الذي استفادوا منه مع تقديمهم أمام العدالة، وخضم 10 بالمائة من القيمة الإجمالية للأشطر التي سدّدوها.
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"عدل" تقاضي مكتتبين قدموا تصريحات كاذبة بوهران
مونية شنوف
أفضت عملية الغربلة والتمحيص لملفات المستفيدين من 820 مسكن في صيغة عدل2 بوهران، عن إسقاط حق ثلاثين مكتتبا من الاستفادة، بسبب تقديمهم لتصريحات كاذبة عن وضعيتهم الاجتماعية وكذا العقارات التي يملكونها، حيث سيحالون على العدالة بناء على شكاوى رفعتها ضدهم وكالة عدل.
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وكان وزير السّكن والعمران والمدينة، قد أشرف قبل يومين على تسليم المفاتيح للمستفيدين من 820 مسكن في إطار عدل2 بمنطقة عين البيضاء، ووقف على بعض الاختلالات في عملية الإنجاز. كما تخلّل العملية أيضا إقصاء مستفيدين وتقديمهم إلى العدالة، بعد معاينة ملفاتهم عبر البطاقية الوطنية للسّكن، التي بينت أن 30 مستفيدا، عمدوا إلى تقديم تصريحات كاذبة تتعلّق بالحالة الاجتماعية، حيث ادعوا أنهم عزاب كون زوجاتهم يملكن عقارات باسمهن، في حين لجأ آخرون إلى التحايل وأنهم لا يحوزون أي عقار سواء كان سكنا أو قطعة أرض.
وذكرت مصادر "الشروق"، أنّ هؤلاء المستفيدين كان بإمكانهم أن يحينوا مثل هذه المعلومات عند تسديد الأشطر المالية التي تتطلبها هذه الصيغة من السّكن، لكنهم تعمّدوا على المعلومات الشخصية ذاتها. وهو ما جعلهم يفقدون السّكن الذي استفادوا منه مع تقديمهم أمام العدالة، وخضم 10 بالمائة من القيمة الإجمالية للأشطر التي سدّدوها.