بتهمة حيازة المخدرات والمتاجرة بها توقيف 4 أشخاص وحجز 423 مؤثر عقلي و30 مليونا بالعاصمة

عالجت مصالح أمن ولاية الجزائر، قضيتين منفصلتين متعلقتين بحيازة المخدرات والمؤثرات العقلية والمتاجرة والترويج لها، حيث تم توقيف أربعة أشخاص مشبه فيهم، مع حجز 423 قرص مهلوس، 21 غراما من القنب الهندي ومبلغ مالي قدره 30 مليون سنتيم.

القضيتان عالجتهما مصالح أمن المقاطعة الإدارية لرويبة، حيث جاءت الأولى اثر خطّة محكمة مكنت من توقيف شخصين مشتبه فيهما يقومان بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية على مستوى الحي الذي يقيمان فيه، حيث تم الترصد لهما والإيقاع بهما وبحوزتهما 43 قرصا مهلوسا و21 غراما من القنب الهندي كانت مخبّأة بخزانة حائطية خاصة بعداد كهربائي، إضافة إلى مبلغ مالي قدره 30 مليون سنتيم.

أما القضية الثانية فجاءت بعد استغلال معلومات أمنية بشأن شخصين مشتبه فيهما بترويج المؤثرات العقلية على مستوى مدينة الرغاية، تزامنا مع قضية مُعالجة من قبل نفس المصالح متعلقة بالضرب والجرح العمدي بواسطة سلاح أبيض طرفاها المشتبه فيهما، وقد تمكنت عناصر الشرطة من توقيفهما واسترجاع كمية من المؤثرات العقلية تتمثل في 376 قرص مهلوس من مختلف الأصناف، تم إخفاءها بطريقة محكمة من طرف أحد المشتبه فيهما بأحد خزانات المياه.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها، تم تقديم المشتبه فيهم الأربعة إلى وكيلي الجمهورية المختصين إقليميا، أين أُمرا بإيداعهما الحبس المؤقت.