للمرة الأولى السعودية تدعو بابا أقباط مصر لزيارة المملكة

دعت السعودية بابا أقباط مصر لزيارتها، في دعوة هي الأولى من نوعها منذ تأسيس المملكة، حسب ما نقلت وكالة الأناضول للأنباء.

جاء ذلك في لقاء جمع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مساء الاثنين، بالبابا تواضروس الثاني بالمقر البابوي وسط القاهرة.

وقالت الكنيسة الأرثوذكسية في مصر في بيان، إن زيارة بن سلمان تعد "أول زيارة لولي عهد سعودي للكنيسة القبطية منذ نشأة المملكة العربية السعودية عام 1932".

وفي كلمته خلال اللقاء، قال البابا تواضروس: "نتابع بإعجاب التطورات الحادثة في السعودية التي تساهم بشكل كبير في تنمية المنطقة العربية كلها".

وتابع البابا: "نتذكر زيارات الأنبا مرقس (رجل ديني بارز بمصر) للسعودية 3 مرات منذ عام 2012 حيث عاد بانطباعات طيبة".

وقال بيان الكنيسة "هنا عرض الأمير (على البابا) تكرار الزيارة للأنبا مرقس ولكل الحاضرين".

وفي هذا الصدد، أوضح بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة المصرية، إن الأمير بن سلمان قال للبابا "أدعوك وأدعو الحاضرين كلهم لزيارة السعودية".

من جانبه، قال محمد بن سلمان للبابا أيضاً في كلمته: "نعزيكم في شهدائكم الغالين علينا وعلى مصر والعرب والعالم ونحب نؤكد تعاوننا الدائم معكم"، وفق بيان ثان للكنيسة المصرية.

وتعرضت مقار كنسية في مصر، لاعتداءات إرهابية العامين الماضيين، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

ولم يتسن الحصول على تفاصيل من السفارة السعودية في القاهرة حول تلك المقابلة.

وتشهد الرياض تغييرات اجتماعية وثقافية وسياسية واقتصادية متسارعة خلال الآونة الأخيرة، ضمن رؤية يقودها ويدفع بها ولي العهد محمد بن سلمان.