وُجد سالما في إحدى الغابات

العثور على الطفل سفيان المختفي ببجاية

date 2018/03/06 views 755 comments 0
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icon-writer محمد لهوازي

صحافي بموقع الشروق أونلاين ، متابع للشأن السياسي والوطني

عُثر، الثلاثاء، على الطفل سفيان علون البالغ من العمر 10 سنوات، والذي اختفى ببلدية تازمالت بولاية بجاية منذ يوم السبت الماضي 3 مارس.

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وأظهر فيديو تم تسجيله لحظة العثور على الطفل سفيان الذي تم العثور عليه في إحدى الغابات بالمنطقة، جالسا على الأرض وبيده قطعة من الخبز يأكلها.

وسارع أشخاص كانوا يمشطون المنطقة بحثا عنه، إلى تقديم المساعدة للطفل سفيان علون والتأكد من أنه لم يتعرض لأي اعتداء، والتحقق إن كان ضحية اختطاف.

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