يحوي 12 قذيفة و636 طلقة العثور على مخبإ ذخيرة ببرج باجي مختار

كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، الاثنين، عن مخبأ للذخيرة يحوي 12 قذيفة من عيار 60 ميليمتر و(636) طلقة من عيارات مختلفة، إثر عملية بحث وتمشيط ببرج باجي مختار، فيما كشفت ودمرت مفارز أخرى 03 مخابئ للإرهابيين بكل من باتنة وتيزي وزو، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بتمنراست، مهربين وضبطت شاحنتين و(12,8) طن من المواد الغذائية و(850) لتر من مادة زيت المائدة، فيما حجزت مفرزة أخرى ببرج باجي مختار (03) أجهزة كشف عن المعادن و(06) مولدات كهربائية و(03) مطارق ضاغطة، يضيف البيان.

وأفاد البيان، أن مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بكل من وهران وغليزان، وبشار، أوقفت ستة (06) تجار مخدرات بحوزتهم (106) كليوغرامات من الكيف المعالج، في حين تم حجز (2244) وحدة من مختلف المشروبات بكل من ورقلة والوادي، كما تم توقيف (42) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من بشار وأدرار وعين صالح.