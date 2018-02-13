كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، الاثنين، عن مخبأ للذخيرة يحوي 12 قذيفة من عيار 60 ميليمتر و(636) طلقة من عيارات مختلفة، إثر عملية بحث وتمشيط ببرج باجي مختار، فيما كشفت ودمرت مفارز أخرى 03 مخابئ للإرهابيين بكل من باتنة وتيزي وزو، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.
وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بتمنراست، مهربين وضبطت شاحنتين و(12,8) طن من المواد الغذائية و(850) لتر من مادة زيت المائدة، فيما حجزت مفرزة أخرى ببرج باجي مختار (03) أجهزة كشف عن المعادن و(06) مولدات كهربائية و(03) مطارق ضاغطة، يضيف البيان.
وأفاد البيان، أن مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بكل من وهران وغليزان، وبشار، أوقفت ستة (06) تجار مخدرات بحوزتهم (106) كليوغرامات من الكيف المعالج، في حين تم حجز (2244) وحدة من مختلف المشروبات بكل من ورقلة والوادي، كما تم توقيف (42) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من بشار وأدرار وعين صالح.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
كيف ترى ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟
مبادرة جيدة
تنازل عن الشركات لرجال الأعمال
كيف تفسر محافظة الأفلان على المركز الأول في البلديات؟
امتداده الشعبي
ضعف المنافسين
التلاعب بالنتائج
هل تتوقع نسبة مشاركة عالية في الإنتخابات المحلية؟
نعم
لا
هل استغلال الغاز الصخري حتمية؟
حتمية
ليس حتمية
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
خيار جيد
خيار سيء
خيار خطير
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
تنجح
لا تنجح
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
ما رأيك في قرار رئيس الجمهورية تجميد خوصصة الشركات؟
شارك برأيك
هل أصاب زطشي بسحبه الثقة من قرباج؟
من يتحمل مسؤولية تقلّص التمثيل الجزائري في الكاف؟
قرار بوتفليقة بشأن خوصصة الشركات.. تصحيح أم إلغاء؟
ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص..خوصصة أم تنازل؟
هل إصلاح الكرة الوطنية بحاجة إلى "ندوات"؟
نتائج المحليات.. بين شبهة التزوير وآثار العزوف الشعبي
مشروع ماجر بالاعتماد على المحليين بين الرغبة والواقع؟
الانتخابات المحلية.. بين هاجس المشاركة وكسر المشهد التقليدي
هل بإمكان ماجر وجماعته قيادة "الخضر" إلى بر الآمان؟
هل الحل الأمثل للخضر هو إقالة ألكاراز؟
الأكثر تفاعلا
1محاولة لتهريب 15 مليون دولار من طرف إطارات بوهران
2هكذا اعتدى "قازوزة" و"تايزون" على الشرطة في معركة طاحنة!
3أزواج يشكلون عصابة احتيال عبر "التسويق الهرمي" بقالمة
4ستينية تبتلع قرطا ذهبيا لسرقته من محل مجوهرات بوهران!
5"عدل" تقاضي مكتتبين قدموا تصريحات كاذبة بوهران
Français English
الرأي
جمال لعلامي
إنها المظلومة التغبوية!
سليم قلالة
مشكلة منظومة
عبد الحميد عثماني
فتاوى غلام الله تحت الطلب!
جمال لعلامي
ارفعوا المستوى!
محمد الهادي الحسني
"موت الغرب"
صالح عوض
بن مهيدي.. لم يمُت
صالح عوض
الإتكيت
جمال لعلامي
"تبهديلة" الفيزا!
عمار يزلي
الترك أحسن
محمد حمادي
مهزلة الجامعة والصّعود نحو الأسفل!
الفيديو
مهندسة مغربية تفوز بلقب ملكة جمال المحجبات العرب 2018
أرقام مهولة لاستهلاك وبيع المخدرات.. ماذا يحدث في الجزائر؟!
جلسة تاريخية للجمعية الوطنية في الصين لتكريس شي رئيساً مدى الحياة
نتائج الانتخابات في إيطاليا.. ماذا تقول الاستطلاعات؟
من يحمي الوزيرة نورية بن غبريط؟!
كيف يختلف طبق الكسكس بين تونس والمغرب والجزائر؟
الصقيع القادم من سيبيريا يقتل 41 شخصاً في أوروبا
حرب الشوارع.. أسلوب جديد في إدارة الخلافات الدولية!
استقبال رسمي لافت لأردوغان في الجزائر عكس ما حدث في 2014..!
هل أرغمت "ثورة التلاميذ" بن غبريط على التراجع عن فصل الأساتذة؟!
يحوي 12 قذيفة و636 طلقة
العثور على مخبإ ذخيرة ببرج باجي مختار
الشروق أون لاين
كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، الاثنين، عن مخبأ للذخيرة يحوي 12 قذيفة من عيار 60 ميليمتر و(636) طلقة من عيارات مختلفة، إثر عملية بحث وتمشيط ببرج باجي مختار، فيما كشفت ودمرت مفارز أخرى 03 مخابئ للإرهابيين بكل من باتنة وتيزي وزو، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.
تغطيات ذات صلة
خضر وفواكه بطعم القذارة بسوق الوادي
العثور على مخبإ ذخيرة ببرج باجي مختار
زعلان: لا يمكن مطالبة شركة الجوية الجزائرية بفتح خطوط جديدة من وإلى إيليزي
أعضاء مجلس البياضة يرفضون خرق القانون بالوادي
قرى بونوح في بوغني تشكو الفقر وانعدام التنمية
وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بتمنراست، مهربين وضبطت شاحنتين و(12,8) طن من المواد الغذائية و(850) لتر من مادة زيت المائدة، فيما حجزت مفرزة أخرى ببرج باجي مختار (03) أجهزة كشف عن المعادن و(06) مولدات كهربائية و(03) مطارق ضاغطة، يضيف البيان.
وأفاد البيان، أن مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بكل من وهران وغليزان، وبشار، أوقفت ستة (06) تجار مخدرات بحوزتهم (106) كليوغرامات من الكيف المعالج، في حين تم حجز (2244) وحدة من مختلف المشروبات بكل من ورقلة والوادي، كما تم توقيف (42) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من بشار وأدرار وعين صالح.