آخر الإستفتاءات إستفتاءات
-
كيف ترى ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟
-
مبادرة جيدة295 (%8.7)
-
تنازل عن الشركات لرجال الأعمال3096 (%91.3)
-
-
كيف تفسر محافظة الأفلان على المركز الأول في البلديات؟
-
امتداده الشعبي770 (%5.78)
-
ضعف المنافسين1348 (%10.12)
-
التلاعب بالنتائج11202 (%84.1)
-
-
هل تتوقع نسبة مشاركة عالية في الإنتخابات المحلية؟
-
نعم394 (%12.43)
-
لا2777 (%87.57)
-
-
هل استغلال الغاز الصخري حتمية؟
-
حتمية1298 (%14.44)
-
ليس حتمية7690 (%85.56)
-
-
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
-
خيار جيد658 (%9.37)
-
خيار سيء899 (%12.8)
-
خيار خطير5467 (%77.83)
-
-
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
-
تنجح6902 (%28.34)
-
لا تنجح17450 (%71.66)
-
-
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
-
حكومة حزبية183 (%12.26)
-
حكومة تكنوقراط1002 (%67.11)
-
مزيج بين الإثنين308 (%20.63)
-
-
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
-
تعكس669 (%16.43)
-
لا تعكس3403 (%83.57)
-
-
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
-
أوافق3448 (%13.99)
-
لا أوافق21196 (%86.01)
-
ما رأيك في قرار رئيس الجمهورية تجميد خوصصة الشركات؟
الأكثر تفاعلا
الفيديو
-
جميلة بوحيرد الكتومة.. أنطقها جمال ولد عباس..!
-
مهندسة مغربية تفوز بلقب ملكة جمال المحجبات العرب 2018
-
أرقام مهولة لاستهلاك وبيع المخدرات.. ماذا يحدث في الجزائر؟!
-
جلسة تاريخية للجمعية الوطنية في الصين لتكريس شي رئيساً مدى الحياة
-
نتائج الانتخابات في إيطاليا.. ماذا تقول الاستطلاعات؟
-
من يحمي الوزيرة نورية بن غبريط؟!
-
كيف يختلف طبق الكسكس بين تونس والمغرب والجزائر؟
-
الصقيع القادم من سيبيريا يقتل 41 شخصاً في أوروبا
-
حرب الشوارع.. أسلوب جديد في إدارة الخلافات الدولية!
-
استقبال رسمي لافت لأردوغان في الجزائر عكس ما حدث في 2014..!
جيل جديد يجمع شتات مزفران ويطرح مبادرة جديدة
المعارضة تبحث عن "مرشح توافقي" للرئاسيات السبت المقبل
شرعت أحزاب المعارضة المنضوية تحت غطاء ندوة "مزفران" في عقد اتصالات مع شخصيات وطنية ورؤساء حكومات سابقين لدراسة مقترح المرشح التوافقي للرئاسيات المقبلة، وهي المبادرة التي لا تزال مجرد فكرة يبحث طارحوها عن مؤيدين.
بعد المبادرة السياسية التي طرحها حزب العمال بخصوص انتخاب مجلس تأسيسي، جاء الدور على أحزاب المعارضة التي تبحث عن مرشح توافقي لدخول غمار رئاسيات 2019، وهو ما بادر به حزب جيل جديد الذي يعقد منذ أسابيع اتصالات مارطونية مع رؤساء أحزاب سياسية وشخصيات وطنية، التي سبق لها الانضواء تحت لواء ما يعرف بـ"مازفران"، وهذا لإقناعها بهذه المبادرة، وحسب مصادر "الشروق"، فإن حزب جيل جديد الذي يقوده جيلالي سفيان، يبحث عن جمع المعارضة لمناقشة المبادرة الذي كان قد طرحها الحزب في وقت سابق، والمتعلقة بمرشح التوافق يمثل المعارضة في استحقاقات 2019 لتكون نقطة انطلاق جديدة بالنسبة للجزائر - حسبهم-.
وحسب نفس المعلومات، فإن الحزب ينتظر موافقة مصالح ولاية الجزائر لمنحهم الترخيص لعقد اجتماع يخصص للاحتفال بالذكرى السابعة لتأسيس الحزب، والتي ستكون مناسبة - حسبهم - لطرح المبادرة وجمع أكبر عدد من المؤيدين من داخل المعارضة، ويرى الحزب أن قضية الحوار التوافقي مع السلطة الذي يمثل الأرضية التي انطلق منها دعاة مزافران هي مضيعة للوقت، والدليل أن السلطة الحالية - حسبهم - ليس لديها نية لتحاور والمناقشة.
وتعد مبادرة حزب جيل جديد، الثانية بعد تلك التي طرحتها زعيمة حزب العمال لويزة حنون، إلا أن هذه المبادرة تلقى رفضا من طرف بعض الأحزاب السياسية على غرار حركة مجتمع السلم، حيث سبق أن رفض عبد الرزاق مقري مقترح جيل جديد على اعتبار أن آليات تنظيم انتخابات نزيهة لا تزال غائبة، مجددا دعوته لتبني حل توافقي من أجل الخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد تحسبا للانتخابات الرئاسية 2019.
02018/03/06 على 21:311
مرشح توافقي يعني ارنب سباق
سراب - الجزائر2018/03/06 على 21:502
يجب البحث ان مترشح مقبول بالاجماع شرط ان يكون أمي حتى لا يتكلم لا بالفرنسية بالاخص ولا بالعربية الفصحى و لا حتى بلهجة أمة الزيغ.