كشفت محافظة مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي، التي يترأسها المخرج سعيد ولد خليفة عن بعض المكرمين وكذا الأسماء والأفلام التي تشارك في الطبعة الثالثة المرتقب تنظيمها من 21 إلى 27 مارس الجاري، إلى جانب الفيلم المعلن عنه سابقا "أسوار القلعة السبعة" لأحمد راشدي الذي يقدم في عرضه الأول أمام الجمهور العنابي.
وحسب الصفحة الرسمية للمهرجان على موقع التواصل الاجتماعي "الفايسبوك" تشهد الطبعة الثالثة عرض زهاء 65 فيلما (15 فيلما طويلا داخل المسابقة، وأخرى خارج المنافسة) تمثل 17 بلدا ينتمي إلى ضفتي المتوسط.
ومن الأفلام المفصح عنها فيلم وثائقي للمخرج باربت شرودر (BARBET SCHROEDER) الذي سيكون حاضرا في المهرجان، حيث سيقدم فيلمه "LE VÉNÉRABLE W " الذي يتناول مأساة الروهينغا مسلمي بورما.
وفي الصدد برمج القائمون على الفعالية فقرة خاصة تحت عنوان "متضامنون مع الروهينغا" بحضور باربت شرودر على ضوء فيلمه ومشاركة سينمائيين جزائريين وأجانب.
وستنزل نوال مدني ضيفة على الفيلم المتوسطي بعملها الطويل (كتاباتها وإخراجها وبطولتها) "كل شيء بالنسبة لي"، والذي يروي قصة الفتاة ليلى التي تحلم بأن تصبح راقصة، حيث تتنقل إلى باريس لتحقق حلمها، ولكن خيبات الأمل والفشل يطاردانها، لتقرر بعدها التوجه إلى عالم الكوميديا.
كما يقدم المخرج البلجيكي فليب فان لوي فيلمه "عائلة سورية" الحاصل على جائزة أفضل فيلم أجنبي في جوائز "لوميير" بباريس.
وسيكرم المهرجان GUY BEDOS فكاهي وممثل وكاتب سيناريو فرنسي ولد في الجزائر سنة 1934، إلى جانب الاحتفاء بالكاتب الراحل مولود معمري بتقديم شهادات حول المرحوم من قبل من عرفوه وأصدقاءه، وكذا بعرض فيلم تحت عنوان "الربوة المنسية" للمخرج المرحوم عبد الرحمان بوقرموح، وسيتبع حفل التكريم بنقاش حول الأمازيغية في بلدان المتوسط.
وفي الصدد كشفت إدارة المهرجان، أنّ جاك فيشي المخرج والكاتب الفرنسي والمولود في وهران سيكون على رأس لجنة تحكيم الأفلام الطويلة.
وسيتم ضمن فعاليات هذه الطبعة تنشيط ورشات تكوينية حول الصورة والإخراج يؤطرها مختصون من بلجيكا.
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حسان مرابط
صحافي مهتم بالشؤون الثقافية والفنية
كشفت محافظة مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي، التي يترأسها المخرج سعيد ولد خليفة عن بعض المكرمين وكذا الأسماء والأفلام التي تشارك في الطبعة الثالثة المرتقب تنظيمها من 21 إلى 27 مارس الجاري، إلى جانب الفيلم المعلن عنه سابقا "أسوار القلعة السبعة" لأحمد راشدي الذي يقدم في عرضه الأول أمام الجمهور العنابي.
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وحسب الصفحة الرسمية للمهرجان على موقع التواصل الاجتماعي "الفايسبوك" تشهد الطبعة الثالثة عرض زهاء 65 فيلما (15 فيلما طويلا داخل المسابقة، وأخرى خارج المنافسة) تمثل 17 بلدا ينتمي إلى ضفتي المتوسط.
ومن الأفلام المفصح عنها فيلم وثائقي للمخرج باربت شرودر (BARBET SCHROEDER) الذي سيكون حاضرا في المهرجان، حيث سيقدم فيلمه "LE VÉNÉRABLE W " الذي يتناول مأساة الروهينغا مسلمي بورما.
وفي الصدد برمج القائمون على الفعالية فقرة خاصة تحت عنوان "متضامنون مع الروهينغا" بحضور باربت شرودر على ضوء فيلمه ومشاركة سينمائيين جزائريين وأجانب.
وستنزل نوال مدني ضيفة على الفيلم المتوسطي بعملها الطويل (كتاباتها وإخراجها وبطولتها) "كل شيء بالنسبة لي"، والذي يروي قصة الفتاة ليلى التي تحلم بأن تصبح راقصة، حيث تتنقل إلى باريس لتحقق حلمها، ولكن خيبات الأمل والفشل يطاردانها، لتقرر بعدها التوجه إلى عالم الكوميديا.
كما يقدم المخرج البلجيكي فليب فان لوي فيلمه "عائلة سورية" الحاصل على جائزة أفضل فيلم أجنبي في جوائز "لوميير" بباريس.
وسيكرم المهرجان GUY BEDOS فكاهي وممثل وكاتب سيناريو فرنسي ولد في الجزائر سنة 1934، إلى جانب الاحتفاء بالكاتب الراحل مولود معمري بتقديم شهادات حول المرحوم من قبل من عرفوه وأصدقاءه، وكذا بعرض فيلم تحت عنوان "الربوة المنسية" للمخرج المرحوم عبد الرحمان بوقرموح، وسيتبع حفل التكريم بنقاش حول الأمازيغية في بلدان المتوسط.
وفي الصدد كشفت إدارة المهرجان، أنّ جاك فيشي المخرج والكاتب الفرنسي والمولود في وهران سيكون على رأس لجنة تحكيم الأفلام الطويلة.
وسيتم ضمن فعاليات هذه الطبعة تنشيط ورشات تكوينية حول الصورة والإخراج يؤطرها مختصون من بلجيكا.