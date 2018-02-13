حوارات حصرية مع نجوم الفن العربي قريبا على "ستار نيوز" تكريم "الشروق TV" في بيروت كأفضل قناة حديث الصحافة اللبنانية!

حظي تكريم قناة "الشروق العامة" من طرف مؤسسة "جارودي ميديا غروب" كأفضل محطة تلفزيونية وبلقيس تركي كأفضل مذيعة في المغرب العربي، خلال احتفالية أقيمت في العاصمة اللبنانية بيروت، بمساحة واسعة لدى وسائل الإعلام في لبنان طيلة أيام الأسبوع الماضي، حيث تطرقت إليه بإسهاب صحف ومواقع إلكترونية محلية، خاصة أن "الشروق" هي الوسيلة الإعلامية الوحيدة التي تم تكريمها من الجزائر والمغرب العربي في هذا الحدث.

وتطرقت مجلة "الجرس" في مقال على موقعها الإلكتروني لاستضافة الزميلة بلقيس تركي المتوجة بلقب "أفضل مذيعة" في عيادة جراح التجميل اللبناني "نادر صعب" وزوجته المنشطة التلفزيونية أنابيلا هلال في بيروت. وكتبت الجرس: "كثيرًا ما يستقبل جراح التجميل اللبناني نادر صعب مشاهير من العالم العربي في عياداته ومستشفاه التجميلي في بيروت، بعد أن استقبل ميريام كلينك وملكة جمال المغتربين، زارت مقدمة البرامج الجزائرية بلقيس تركي عيادته إذ أشادت بعمله وبأداء مقدمة برنامج ديو المشاهير وجمالها أنابيلا هلال". هذا ونقلت عديد المواقع الإلكترونية من بينها "سيدتي"، "ندى" و"كل أخبارك"، إلى جانب صفحات التواصل الاجتماعي الفيسبوكية خبر "التكريم الشروقي" كما أشادت بمستوى برامجها المنوعة ومضامينها الترفيهية الهادفة.

ويشار إلى أن برنامج "ستار نيوز" الذي تعده وتقدمه بلقيس تركي ويعرض سهرة كل أربعاء على "الشروق تي في"، يعد متابعيه بحوارات حصرية مع ألمع نجوم الفن والتمثيل في الوطن العربي، على غرار نجم مسلسل "الكواسر" الفنان السوري الكبير رشيد عساف.