قتلى في تحطم مروحية عسكرية روسية في الشيشان

أفاد مصدر أمني في جمهورية الشيشان الروسية، الأربعاء، بسقوط قتلى وجرحى نتيجة تحطم مروحية عسكرية من طراز "مي-8"، مرجحاً أن يصل عدد الضحايا إلى تسعة أشخاص، حسب ما نقل موقع قناة "روسيا اليوم".

ونقلت وكالة نوفوستي عن المصدر، أن المروحية تابعة لأحد الأجهزة الخاصة في الجمهورية، وأن خمسة أشخاص على الأقل من التسعة الذين كانوا على متن المروحية، لقوا مصرعهم في الحادث.

بدورها، قالت وكالة إنترفاكس نقلاً عن مصادر لها، إن المروحية المنكوبة تابعة لحرس الحدود.

وأشارت المصادر إلى أنه يجري التحري في ملابسات الكارثة، التي وقعت في منطقة إتوم كالي جنوب الجمهورية.

وتشهد الشيشان تمرداً تقوده جماعات مسلحة إسلامية، وتقع اشتباكات متفرقة بين المسلحين وقوات الأمن. بيد أن العنف تراجع في السنوات القليلة الماضية.