حجز كيلوغرام ونصف من القنب الهندي خلال العملية تفكيك شبكة لترويج المخدرات ببومرداس

في عملية نوعية نفذها عناصر الامن بزموري (ولاية بومرداس)، تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية متكونة من ثلاثة اشخاص، يقومون بترويج المخدرات والمتاجرة فيها.

وجاءت هذه العملية النوعية إثر معلومات مؤكدة تشير إلى وجود شخص يشتبه في حيازته لمواد مخدرة بغرض البيع، أين قام عناصر ذات الفرقة بمراقبة الشخص ووضع خطة محكمة، ليتم على إثرها الإيقاع به وحجز كمية من المخدرات قدرت بـحوالي 100 غرام وبعد إحالته على التحقيق واستغلالا للمعلومات المقدمة، تبين ان الشخص على علاقة بمروجين آخرين بحوزتهم كمية معتبرة من المخدرات مخبأة لدى شخص آخر، والكائن مقره ببلدية راس جنات، أين تم الإيقاع بشريكه الثاني الذي تم القبض عليه مع حجز 15 صفيحة، أي ما يعادل كيلوغرام ونصف من القنب الهندي ومبلغ مالي قدره 85000 دج ووسائل حادة كانت تستعمل في تقطيع هذه المواد السامة. هذا وبعد التحقيق معه، تم اكتشاف المروج الثالث في هذه العملية، ليتم تمديد الاختصاص إلى ولاية تيزي وزو والقبض عليه في بلدية ذراع الميزان ومن ثم تحويله إلى المصلحة لاستكمال كافة الإجراءات القانونية، اذ تم تقديم المتورطين الثلاثة أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بومرداس الذي أمر بإيداعهم رهن الحبس إلى غاية مثولهم أمام العدالة.