أصدرت محكمة الجنايات المركزية العراقية، الخميس، حكماً أولياً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق شقيقة الزعيم السابق لتنظيم القاعدة في العراق أبو عمر البغدادي على خلفية قضايا تتعلق بالإرهاب.
وكان من يلقب بـ"أبو عمر البغدادي" زعيماً لتنظيم القاعدة في العراق، قتل إلى جانب معاونه المدعو "أبو حمزة المهاجر" في قصف جوي لطائرات أمريكية على منطقة الثرثار في محافظة صلاح الدين شمالي البلاد في أفريل 2010. ونصب التنظيم بعدها أبو بكر البغدادي خلفاً لأبو عمر قبل إعلانه "خلافته" المزعومة بعدها بسنوات.
وقال القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى في بيان صحفي، إن "محكمة الجنايات المركزية نظرت قضية إحدى المتهمات وهي شقيقة زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي أبو عمر البغدادي والتي تنتمي للتنظيمات الإرهابية".
وأوضح بيرقدار، أن "المتهمة اعترفت بانتمائها إلى التنظيمات الإرهابية وأنها كانت تقدم الدعم اللوجستي والمساعدة لها للقيام بأعمال إجرامية".
وأشار إلى أن "زوج المتهمة هو أيضاً أحد القيادات في تنظيم القاعدة وقد حكم عليه بالإعدام سابقاً"، دون تفاصيل إضافية عن هويته أو هويتها.
وعرض القضاء اعترافات المتهمة عبر تقرير مكتوب تم توزيعه على وسائل الإعلام.
والحكم أولي قابل للطعن أمام محكمة التمييز خلال 30 يوماً من تاريخ صدوره.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن "الحكم صدر وفقاً لأحكام المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الإرهاب".
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الزعيم السابق لتنظيم القاعدة في العراق
محكمة عراقية تقضي بإعدام شقيقة أبو عمر البغدادي
الأناضول - الشروق أونلاين
أصدرت محكمة الجنايات المركزية العراقية، الخميس، حكماً أولياً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق شقيقة الزعيم السابق لتنظيم القاعدة في العراق أبو عمر البغدادي على خلفية قضايا تتعلق بالإرهاب.
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وكان من يلقب بـ"أبو عمر البغدادي" زعيماً لتنظيم القاعدة في العراق، قتل إلى جانب معاونه المدعو "أبو حمزة المهاجر" في قصف جوي لطائرات أمريكية على منطقة الثرثار في محافظة صلاح الدين شمالي البلاد في أفريل 2010. ونصب التنظيم بعدها أبو بكر البغدادي خلفاً لأبو عمر قبل إعلانه "خلافته" المزعومة بعدها بسنوات.
وقال القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى في بيان صحفي، إن "محكمة الجنايات المركزية نظرت قضية إحدى المتهمات وهي شقيقة زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي أبو عمر البغدادي والتي تنتمي للتنظيمات الإرهابية".
وأوضح بيرقدار، أن "المتهمة اعترفت بانتمائها إلى التنظيمات الإرهابية وأنها كانت تقدم الدعم اللوجستي والمساعدة لها للقيام بأعمال إجرامية".
وأشار إلى أن "زوج المتهمة هو أيضاً أحد القيادات في تنظيم القاعدة وقد حكم عليه بالإعدام سابقاً"، دون تفاصيل إضافية عن هويته أو هويتها.
وعرض القضاء اعترافات المتهمة عبر تقرير مكتوب تم توزيعه على وسائل الإعلام.
والحكم أولي قابل للطعن أمام محكمة التمييز خلال 30 يوماً من تاريخ صدوره.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن "الحكم صدر وفقاً لأحكام المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الإرهاب".