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بوتفليقة للجزائريات بمناسبة 8 مارس:
"نعمل من أجل الوصول إلى المناصفة بين المرأة والرجل"
قال الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، إنه يحق للمرأة الجزائرية الاعتزاز بالمكاسب والإنجازات التي حققتها منذ الاستقلال، وهو المسعى الذي تعمل الدولة جاهدة على استمراره من أجل ترقية مكانتها وتكريس مبدأ المساواة بينها وبين الرجل، سياسيا واجتماعيا.
وفي رسالة له خلال احتفال أقيم بفندق الأوراسي بالجزائر ـ تحت إشراف الوزير الأول أحمد أويحيى بحضور الطاقم الحكومي بمناسبة إحياء اليوم العالمي للمرأة، أمس، قرأها نيابة عنه وزير العدل، حافظ الأختام الطيب لوح، شدد على أنه "يحق اليوم للمرأة الجزائرية وهي تحتفل بهذه المناسبة العالمية أن تستحضر بفخر واعتزاز ما حققته من مكاسب وأن تعدد الإنجازات وأن تحصي ما قطعته من أشواط على درب التقدم والتطور تعزيزا لمكانتها ومكتسباتها لأن تكون مثالا في محيطها الحضاري والإقليمي".
وأضاف يقول في هذا الصدد "يحق لشبعنا أن يعتز بتكريس التساوي بين بناته وأبنائه في فضاء التدريس والتعليم بل نشهد في الميدان تقدم الطالبات في العدد على إخوانهن الطلاب"، كما "يحق للجزائريين والجزائريات أن يعتزوا بكل ما ولجته المرأة من مجالات في عالم الشغل ليس في بعض المهن ذات الطابع الاجتماعي فحسب، مثلما يوجد في دول أخرى، بل حتى في فضاء الدفاع الوطني وأسلاك الأمن، حيث أصبحت الجزائرية تتقلد أسمى الرتب وتتحمل أعلى المسؤوليات".
وفي هذا الإطار، أبرز الرئيس بوتفليقة حرصه على الاستمرار في هذا النهج والتقدم فيه من خلال إقرار مسؤولية الدولة بالعمل من أجل الوصول إلى المناصفة بين المرأة والرجل في عالم الشغل وترقية وصول المرأة إلى مناصب المسؤولية في المؤسسات والإدارات العمومية والفضاء الاقتصادي وذلك من خلال التعديل الدستوري الأخير.
وأكد رئيس الجمهورية، أن المرأة الجزائرية هي اليوم "في طليعة قوى الإصلاح" و"حصنٌ من الحصون الضامنة لاستقرار البلاد ورقيها وحصانتها وكسب الرهانات القادمة في دعم مقومات المجتمع الذي سنستمر في بنائه بعزم وثبات"، مجتمع يرتكز على "الأصالة والتسامح والتآزر والاعتدال والحداثة" ويقوم على "دولة القانون".
وفي هذا الإطار، اعتبر الرئيس بوتفليقة الخيار "الجوهري" المسجل في ميثاق السلم والمصالحة الذي زكاه الشعب الجزائري بإرادته السّيدة، "ورشة" تستوقف الجميع من أجل تجسيدها على جميع الأصعدة، ومن هنا يبرز الدور المحوري للأسرة والأم بصفة خاصة، في زرع القيم الوطنية الحضارية والحسّ المدني القوي في الأجيال الصاعدة.
كما تتضمن واجبات المرأة أيضا -يتابع رئيس الدولة- زرع ثقافة الجهد والعمل لدى الأجيال، حيث تعد الجزائر اليوم و"أكثر من أي وقت مضى، في حاجة إلى ترقية روح وثقافة العمل لكي نبني جزائر العزة والكرامة متحررة من التبعية المفرطة للمحروقات".
TALA OUCHIBA - beni saf2018/03/08 على 17:381
ناصف حتى في الميراث كما فعله السبسي
02018/03/08 على 18:092
شرع الله هو الذي ينصف بينهما وكل قانون يخالفه فهو باطل..
02018/03/08 على 18:223
كل ما نشاهده هو املاءات خارجية لإفساد المجتمع خطوة خطوة. اليوم "حقوق" المرأة وبالأمس "حقوق" الأطفال وقريبا "حقوق" الفاسدين أخلاقيا. أعطونا فقط الوقت الكافي لتدجين المجتمع وكل شىء يصبح ممكن. بورقيبة كان سباقا.
fouzia - khenchela2018/03/08 على 19:364
سلام حاشية اويحي تحتفل كاين الميزانية واحنا الي نخدموا في المدارس و المتوسطات حتى حبة ملفاي مكانش قالك عيد المراة انا مش حابة المساواة انا نحب نكون كيما الطابقة الراقية في السعودية لكن الفرق بيننا ان كل الجزائريات يتمتعن بهذ الرقي انتهى,
العاصفة2018/03/08 على 19:455
كم من شاب في بطالة ؟ وكم من شاب يحمل عناء وهم المستقبل وقبله الحاضر ؟
كم من شاب يتمنى ان يكون أسرة ؟ ولكن ما باليد حيلة ، فالسكن الاجتماعي للأهل والأصحاب والسكن الريفي للمعريفة والأحباب ، وبناء مسكن اصبح اليوم عقاره اكثر من بناءه.
كم من واحد حلمه ان يتزوج بمن يحب ؟ وكم من واحدة حلمها الزواج ممن تحب ؟ ولكن لا يكفي الحب هنا فالعمل والبيت ضروريان لتكوين أسرة ، ولكن في الجزائر انتم تعلمون كيف يعطى هذان الشيئان !!
العاصفة2018/03/08 على 19:456
في كل العالم العمل والسكن حق من الحقوق تعمل الدولة على ضمانه وإن لم تتمكن فإنها تسعى لإيجاد حلول.
في الجزائر شيئ أخر ، العمل والسكن حلم ، وإن منحته لك الدولة فإنه تمنحه لك على أنه صدقة من المسؤول ومعروف له عليك.
قد يقول قائل أن الجزائر إجتماعية يعني تمنح للمواطن مجانا التدريس والصحة و و ، ولكن هل تعلمون ما كان يمكن القيام به بما قيمته 1000 مليار دولار ؟
ابن الجبل2018/03/08 على 20:327
لا يمكن الوصول الى المناصفة بين الرجل والمرأة حتى لو أردنا ذلك ، لأن طبيعة المرأة تختلف عن طبيعة الرجل ، فالله عزوجل فصل في الأمر ، ولم يترك المجال لاجتهاد الانسان . كقوله : الرجال قوامون على النساء .. وللذكر مثل حظ الانثيين .
Ouest - oran2018/03/08 على 21:068
مما يخطئ الناس في فهمه قولهم:الإسلام دين المساواة ،والصحيح أن يقولوا الإسلام دين العدل .فالمرأة تماثل الرجل في أمور وتفارقه في أخرى, وما جاء من التفريق بين الجنسين ينظر إليه المسلم على أنه من رحمة الله وعلمه بخلقه ، وينظر إليه الجاحد على أنه ظلم.ولأن الله أعلم بمصالحنا منّا خصّ الرجال بما يلي: 1- القوامة: أي هو الحاكم عليها;2-شهادة الرجل بشهادة امرأتين 3-المرأة ترث نصف الرجل.4-لرجل يملك حق الطلاق
و من رحمة الله بهن أن جعل الجهاد على الرجال,والزينة للنساء كأن تلبس الحرير والذهب ولا يلبسه الرجال.
02018/03/08 على 21:129
سبقونا اهل الكتاب الاولين في تعديل كتبهم و الاحتفاظ بما يليق بهم فقط هل اتى دورنا
استقرار البلاد لم أفهم2018/03/08 على 21:4110
من الناحية الأمنية ربما انا معك
من الناحية الأخلاقية لا اعتقد ( طاق على من طاق)
كثرة الطلاق والخلع وتفكك الأسري كثرة الأولاد الغير شرعين كثرة الزنا وأصبح واعتدنا عليه في عدة أماكن لاحشمة لا حياء
في الوقت الحالي المرءة نسبتها 75 % في سوق العمل.
وأنتم قلتم مناصفة بين الرجال اي ستنقصون هده النسبة الى 50%. ادا فالغضب قادم من طرف النساء
ali - alg2018/03/08 على 22:0511
تاء التخنيث تأيد تاء التانيث
الغريب - الجزائر2018/03/08 على 22:2612
المراة لا تساوي الرجل و لا الرجل يساوي المراة بل هي مكملة لرجل و هني العامانيين يريدونها سلعدة حتي يسهل الوصول الي شرفها سريعا و لا يريدونها عفيفة و انظروا الي جل النسوة و ليس الكل كيف يتلاعب بها الذئاب.هي رايتم فار يعيش في النظافة ?
02018/03/08 على 22:5413
راك اعطيتهم قيمة ضعف قيمة الرجل فاي تنصيف تتحدث عنه