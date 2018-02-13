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اشترط على الأمم المتحدة قيام مفاوضات ثنائية معها
المغرب يقحم الجزائر في النزاع مع البوليزاريو
حاول وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، إقحام الجزائر في النزاع الذي يجمع بلده بجبهة البوليزاريو، بالقول إن "مسلسل المفاوضات يجب أن يضم الراعي الرسمي لجبهة البوليساريو، أي الجلوس مع دولة الجزائر التي تعدّ الطرف الحقيقي للنزاع منذ تأسيس الكيان الانفصالي؟!"، على حد زعمه.
ونقل الموقع الإخباري المغربي "هيسبريس"، الأربعاء، أن مسؤول الدبلوماسية المغربية قد وضع لأول مرة النقاط على الحروف بخصوص مستقبل القضية الصحراوية، خلال لقائه بلشبونة مع المبعوث الأممي إلى الصحراء الغربية الألماني هورست كوهلر، ومن ذلك "أن مسلسل المفاوضات يجب أن يضم الراعي الرسمي لجبهة البوليساريو، أي الجلوس مع دولة الجزائر التي تعتبر الطرف الحقيقي للنزاع؟!".
وأفاد مصدر دبلوماسي رفيع لـ"الشروق"، بأن موقف المغرب المتجدد ما هو سوى "تهرب من المفاوضات ومسار التسوية، لكون الجزائر ليست طرفا أبدا في القضية الصحراوية، وأنها طرف مراقب من بعيد لا غير، حالها كحال عدة دول، والمسألة الثانية أن الأمم المتحدة تعترف بطرفين اثنين في القضية هما جبهة البوليزاريو كممثل شرعي للشعب الصحراوي، والحكومة المغربية".
وردا على المقررات الأخيرة الصادرة عن قمة الاتحاد الإفريقي إشراك هذه المؤسسة القارية في النزاع لإحراج المغرب بعد عودته، أورد وزير الشؤون الخارجية المغربي بوريطة، للمبعوث الأممي، أن الأمم المتحدة هي الجهة الوحيدة المخول لها الإشراف على نزاع الأقاليم الجنوبية، دون تدخل لأي هيئة أخرى إقليمية أو دولية، وأفاد مصدر "الشروق" في هذه النقطة: "نعم الأمم المتحدة هي الهيئة الوحيدة المشرفة على مسار المفاوضات، وخير دليل على ذلك أن تكليف بعثة المينورسو يأتي من مجلس الأمن".
وذكر وزير الخارجية المغربية، للمسؤول الأممي، بعد اللقاء بينهما أن "المناقشات مكنت الوفد المغربي من التذكير بنشأة هذا النزاع الإقليمي والاعتبارات السياسية، والقانونية والجيو استراتيجية التي أدت إلى نشأته خلال سنوات السبعينيات"، وجدد تأكيده في تصريحات صحافية على أن "الأمر لا يتعلق لا بمسلسل للمفاوضات ولا بمفاوضة، بل باتصال لمناقشة تطور ملف الصحراء الغربية".
وأورد المسؤول المغربي أن المناقشات الثنائية مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة كانت "غنية" و"مثمرة"، وجرت في "جو من الثقة وطبعتها الجدية والاحترام المتبادل".
وغلبت لغة التشبث باستعمار المغرب للأرض الصحراوية، في خطاب ناصر بوريطة الذي ادعى أنه تطرق في لقائه مع كوهلر إلى الجهود التي يبذلها المغرب في "صحرائه؟!"، خصوصا بعد تفعيل النموذج التنموي الجهوي في ما سماه "الأقاليم الجنوبية؟"، بالإضافة إلى عرض تفاصيل مبادرة "الحكم الذاتي" بشكل مفصل، التي تقرها المملكة كـ"أرقى حل لإنهاء النزاع"، على حدّ زعمها.
وحمل كلام بوريطة تحاملا على الجزائر في قوله: "المشكل لا يكمن في الوصول إلى حل، وإنما في المسار الذي يؤدي إليه. لذا يتعين على جميع الأطراف، التي بادرت إلى اختلاق هذا النزاع، أن تتحمل مسؤوليتها كاملة من أجل إيجاد حل نهائي له"، ويدّعي المغرب كل مرة أن المتسبب في نزاع الصحراء الغربية هو الجزائر.
الجزائر الحر ابن المجاهد - الجزائر2018/03/08 على 20:421
شوف يا برويطة حرر نفسك من العبودية اولا ثم لك الشرف تتوضأ و تتفاوض مع جبهة البوليزاريو التي احتلها مللكك المسمى الحسن الخامج في الجحيم ان شاء الله لكون شعب البوليزاريو لا يركع و لا يقبل بالحكم الذاتي لانه حقه الشرعي اسبانيا اعطتكم الوصاية عليهم فقط و لم تقل لكم هذا بلدكم موريطانيا استغنت عن الوصاية و تركتهم يقررون مصيرهم وانتم استغليتم ظروف الضعف و استعرمتم هذا الشعب الضعيف ومن يحكمكم ملك مخنت مفعول فيه يا عدوا بالله اتركوا الشعب الصحراوي يقرر مصيره يا طماعين الجزائر ليس لها اي طمع تحمي الضعفا
02018/03/08 على 20:472
_/ عليكم الجلوس وجها لوجه مع الجمهورية الصحراوية كما جلستم معها تحت قبعة الاتحاد الافريقي ياعبيد البخاري مهلكة انشأة على الجنس والشعوذة
amine - oran2018/03/08 على 20:593
انا لا افهم عقلية هذا الوزراء نتاع المروك كلما تتحرك قضية الصحراء الغربية للمفاوضات يلصقون الجزائر مع القضية ربما للهروب الى الوراء ونسو الشعب الصحراوي المسكين الذي حقوقه مهضومة من طرف المخزن ولا ننسى كدالك حتى الشعب المروكي حقوقه مهضومة من طرف هذه العصابة التي تسرق في خيرات الصحراويين
02018/03/08 على 21:164
الجزائر ليس معنية و اذا كانت معنية سوف تنهي الامر في اسبوع كما فعلت معكم و اخذت منكم خمسون كلتر و اصبحتم تترجون ان يتوقف الجيش الجزائري و اخذ الاراضي الذي دخل اليها \\\ و حل ثاني ثاني الجزائر جلس على طالة مع فرنسا لانها هي حامية المروك
احمد - الجزائر2018/03/08 على 21:225
هكذا هي الحكومة المخزنية دائما تختلق المشاكل للهروب من المفوضات الجادة التي تساعد الشعب الصحراوي المعني بالقضية مباشرة بتقرير مصيره بنفسه العالم كله رأى وعاش عملية التوسع بالقوة والاستلاء على اراضي الصحراويين والحرب ايضا شاهدة على مقاومة الصحراويين المحتل المغربي والاتفاقيات بين الدولتين الصحراوية والمغربية شاهدة ايضا على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره الشعب الصحراوي هو المعني الوحيد بالقضية وجبهة البوليساريو هي الممثل الوحيد لهذا الشعب والجزائر وموريطانيا كدولتين ملاحظتين لانهما جارتين
Samy2018/03/08 على 21:296
منذ 42 ونحن نسمع نفس الاغنية من المخزن وابواقه, المغرب دخل الافلاس بعد ان وصلت ديونه بين داخلية وخارجية 115 مليار دولار, عجز الميزان التجارى لسنة 2017 فاق 17,5 مليار دولار ( 189,5 مليار درهم) اي 44% من وارداته و 80% من صادراته, صدقات دول الخليج جفت, الاثرياء المغاربة هربوا اموالهم للخارج تحت غطاء الاستثمار فى دول افريقية, الامية فاقت 99 % البطالة 63%, المستشفات اصبحت عاجزة عن القيام بدورها بنبسة 90%, التشرميل والاجرام فى كل المدن , الحراك فى الحسيمة الذى هو قائم منذ 20 شهرا وجرادة منذ 3 اشهر
مهاجر - الجزائر2018/03/08 على 21:407
مع البوليزاريو وما فراهاش فما بالك الجزائر
الموسطاش - Bahdja2018/03/08 على 21:418
شر البلية ما يضحك !!!
ونسى المخرب أن المسيرة الحمراء في حد ذاتها دليل قاطع على وجود احتلال على المباشر والعالم رأى النزوح نحو الجنوب لــــ 100 ألف مغربي!!!
تقاسمه مع موريتانيا سنة 1974 دليل آخر على احتلال وتقاسم الكعكة
عدم الإعتراف بقرارات محكمة لاهاي أيضا دليل قاطع على احتلال بغير وجه حف
وبعد كل هذه الحقائق يقولون N'impotr quoi
يقولون أن المشكل مع الجزائر و أن اللاجئين الصحراميين رهائن و غير ذلك من الهستريا و الهذيان !!!
بالله عليكم كيف يمكن بناء مغرب عربي وفتح الحدود بهذه الطروحات ؟؟
0 - باتنة2018/03/08 على 21:449
حضورالجزئر بشروط ومنها ان يضاف خيار رابع لخيارات المنورسو وهو
1الاستقلال
2 الحكم الذاتي
3 الانضمام الى المروك
4 الانضمام الى الجزائر
في هذه الحالة يصبح حضور الجزائر له معنى .
العباسي - الجزائر ارض الل2018/03/08 على 21:4510
المخرب كلما اخد كف من اوربا يتركها و ينبح على الجزائر وهادا ليس بجديد
العباسي - الجزائر ارض الل2018/03/08 على 21:4711
المخرب يدفعه اليهود و فرانسا ان يدخل الجزائر في الخط كي يقال ان الجزائر لها اطماع في الصحراء
Samy2018/03/08 على 21:4812
منذ 42 سنة والمخزن يتخبط ويبيع الوهم لمزطوليه لالهائه عن غياب الملك بمعدل 9 اشهر سنة 2017, وعدم رجوعه منذ بداية 2018 وكذا الغيبوبة التى دخلها منذ 20/01/2018, والقرارات الموجعة التى تلقاها مؤخرا وخاصلة من اصدقائه وحلفائه كما يزعم :
-قرار محكمة جنوب افريقيا بحجز وبيع 50 الف طن من الفوسفات المهرب من الاراضى الصحراوية
-قرار القضاء الاوروبى القاضى بعدم شرعية اتفاق الصيد البحرى الخاص بالمجال البحرى الصحراوى
-قرار البرلمان الاوروبى بمنع استيراد الفوسفاط المغربي ومشتقاته لاحتوائه مادة الكادميوم
Sniper Dz2018/03/08 على 22:0513
الجزائر تتفاوض مع المغرب عن ماذا !! المخزن يريد تهرب إلى الأمام في المفاوضات مع البوليساريو فقط ,على المخزن رفع الراية البيضاء أمام بوليساريو ,وبركاو من تبهديل في محافل الدولية وتوزعوا الأموال على الأفارقة
mohamed Alg2018/03/08 على 22:0814
المروك يعني اليهود وهم معروفين بالتلاعب في المفوضات مثلما يفعلون في فلسطين
ولكنهم سيخرجون من الصحراء الغربية وسيخرجون من المغرب ومن فلسطين ايضا طال الزمن ام قصر
02018/03/08 على 22:2115
المغرب امضى وقف اطلاق النار في 1991 مع البوليساريو و الوثيقة مودعة في الامم المتحدة . الجزائريون لو شكوا يوما ان الصحراء الغربية لهم لن يفاوضوا عليها بل سيقاتلون عليها .. و لو شك الجزائريون يوما ان لهم حق في المحيط الاطلسي كما يردد المغرب لصيفنا فيه منذ 50 سنة على الاقل . ليعلم الاخوة المغاربة ان الحاجز النفسي بين الجزائر و المغرب صنع صنعا في 1963 من قبل المخزن على اثر الهجوم المغربي على الاراضي الجزائرية المحررة بالدم سنة بعد الاستقلال . المغرب طمع في اراضي 3 دول لها حدود معه يتبع
DZ2018/03/08 على 22:2216
سوف تجلس الجزائر مع المغرب لكي تسترجع مدينة وجدة
التي بناها واسسها زيري بن عطية الامازيغي الجزائرية
02018/03/08 على 22:2417
تتم .. له اظماع في حدود 3 دول هي موريتانيا و الجزائر و الصحراء الغربية و اذا اشتكى 3 جيران . لم يعترف بحدود موريتانيا الا ف 1970 .. و حدود الجزائر في 1988 و مازال يحتل الصحراء الغربية الى اليوم .
س - ج2018/03/08 على 22:3918
لا خير لا في المغرب و لا حتى في الصحراء الغربية
بلادنا مشاكله تكفيه الله يسهل في ما بينهما
02018/03/08 على 23:0819
الجزائر والمغرب اكثر الدول المخيفة
مستقبل رهيب مخيف
حاضر سقيم مشحون
الشعب الجزائري والمغربي قد يصيبه في يوم من الايام الاكتئاب ويموت كمدا
49791
Med-dz2018/03/08 على 23:4320
كنا نتمنى من المغاربة الضغط على المحتل الاسباني و الأمم المتحدة لاسترجاع مقاطعتي سبتة و المليلية و الجزر المغتصبة و لكن و للاسف هذا هو حال الغبي الذي يترك ما بيده و يبحث ما في الجحر .