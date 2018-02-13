الناطق باسم الخارجية بن علي شريف أتكلم باسم الوزير مساهل

رد بن علي شريف النطاق باسم الخارجية، الخميس، على الجدل القائم بشأن الحرب الكلامية مع النائب عن الجالية نور الدين بلمداح، بالتأكيد أنه يتحدث بناء على تعليمات الوزير عبد القادر مساهل.

وقبل يومين هاجم الناطق باسم الخارجية بن علي شريف النائب نور الدين بلمداح من خلال تصريحات لوكالة الأنباء الجزائرية، اعتبر فيها تصريحات الأخير حول وضعية الجزائريين المقيمين باسبانيا، "حملة مغرضة" ضد البعثة الدبلوماسية في مدريد.

ورد النائب بلمداح على هذه الخرجة الرسمية، بالتأكيد أنها تعكس تدخل غير مقبول في مهامه كممثل للجالية ودفاعا عن المسؤولين عن السفارة بإسبانيا لاعتبارات شخصية.

ويقول بن علي شريف في تصريحاته الجديدة لوكالة الأنباء الجزائرية، إن "مداخلاته و تصريحاته جاءت حصريا بصفته ناطقا رسميا لوزارة الخارجية وتحت سلطة وتعليمات وزير الخارجية فقط".