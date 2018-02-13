احتجاجا على قائمة السكن بقرية عين سنور معوق يحاول الإنتحار حرقا ومواطنون يغلقون الطريق بسوق أهراس

أقدم رب عائلة في العقد الثالث من العمر، متزوج وأب لطفلة وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة ، مساء الأربعاء، على محاولة وضع حد لحياته حرقا داخل مقر دائرة المشروحة بولاية سوق أهراس، بعد إقصائه من حصة السكن الاجتماعي التي أفرج عن 70 مسكنا منها بقرية عين سنور، حيث قام برش جسمه بمادة البنزين محاولا إضرام النار في جسده لولا تدخل بعض المواطنين الذين قصدوا مقر الدائرة للاحتجاج على هذه القائمة التي وصفوها بالمزورة وغير العادلة.

كما صعد المحتجون من سكان قرية عين السنور بإقدامهم على غلق الطريق الوطني رقم 16، مستعملين الحجارة والمتاريس والعجلات المطاطية التي أضرموا النار فيها احتجاجا على القائمة الاسمية التي تضم أسماء من خارج المنطقة وحتى من خارج الولاية، موجهين أصابع الاتهام إلى لجنة الدائرة المكلفة بدراسة الملفات التي تضم أشخاصا غير مؤهلين ـ بحسبهم ـ معتمدين على المحسوبية والمحاباة في إعداد القائمة التي ضمت أشخاصا لا تتوفر فيهم كامل الشروط المنصوص عليها ولم يمض على إيداع ملفاتهم سوى أشهر قليلة مقارنة بملفات سكان المنطقة التي أودعت منذ سنوات.

كما طالب المحتجون بتدخل الوالي من أجل وضع حد لكل ما سموه بالتجاوزات الخطيرة في إعداد قائمة المستفيدين.