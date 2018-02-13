جماعة موالية لـ"داعش" تبنت التفجير 9 قتلى بهجوم الانتحاري في كابل

ارتفعت حصيلة القتلى جراء التفجير الانتحاري الذي وقع في العاصمة الأفغانية كابل، الجمعة، إلى ما لا يقل عن 9 أشخاص، حسبما أفادت وكالة "أسوشيتد برس".

وذكرت الوكالة أن من بين القتلى أحد رجال الأمن، مضيفة أن التفجير خلف أيضا 18 مصابا على الأقل.

وفي وقت سابق من الجمعة، صرح وزير الداخلية الأفغاني نجيب دانيش بأن 7 أشخاص على الأقل قتلوا في انفجار انتحاري هز كابل.

وجاء في بيان صدر عنه ونشر على صفحته في فيسبوك، اليوم الجمعة: "أدى الانفجار إلى مقتل 7 أشخاص وإصابة 7 آخرين".

من جهته ذكر نائب المتحدث باسم وزارة الداخلية، نصرت رحيمي، أن شرطيا و6 مدنيين قتلوا وأصيب 7 مدنيين جراء الانفجار.

ووقع الانفجار الانتحاري أثناء إقامة الفعاليات بمناسبة الذكرى السنوية لوفاة الزعيم الشيعي السابق في أفغانستان عبد العلي مزاري. وفجر الانتحاري نفسه عندما حاول رجال الشرطة إيقافه للتفتيش.

وأعلنت جماعة موالية لتنظيم "الدولة الإسلامية" مسؤوليتها عن سلسلة من الهجمات على مساجد للشيعة وتجمعات للهزارة لكن كثيرا من مسؤولي الأمن في أفغانستان والغرب يشككون في أن الجماعة تعمل بمفردها.