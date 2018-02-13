ارتفعت حصيلة القتلى جراء التفجير الانتحاري الذي وقع في العاصمة الأفغانية كابل، الجمعة، إلى ما لا يقل عن 9 أشخاص، حسبما أفادت وكالة "أسوشيتد برس".
وذكرت الوكالة أن من بين القتلى أحد رجال الأمن، مضيفة أن التفجير خلف أيضا 18 مصابا على الأقل.
وفي وقت سابق من الجمعة، صرح وزير الداخلية الأفغاني نجيب دانيش بأن 7 أشخاص على الأقل قتلوا في انفجار انتحاري هز كابل.
وجاء في بيان صدر عنه ونشر على صفحته في فيسبوك، اليوم الجمعة: "أدى الانفجار إلى مقتل 7 أشخاص وإصابة 7 آخرين".
من جهته ذكر نائب المتحدث باسم وزارة الداخلية، نصرت رحيمي، أن شرطيا و6 مدنيين قتلوا وأصيب 7 مدنيين جراء الانفجار.
ووقع الانفجار الانتحاري أثناء إقامة الفعاليات بمناسبة الذكرى السنوية لوفاة الزعيم الشيعي السابق في أفغانستان عبد العلي مزاري. وفجر الانتحاري نفسه عندما حاول رجال الشرطة إيقافه للتفتيش.
وأعلنت جماعة موالية لتنظيم "الدولة الإسلامية" مسؤوليتها عن سلسلة من الهجمات على مساجد للشيعة وتجمعات للهزارة لكن كثيرا من مسؤولي الأمن في أفغانستان والغرب يشككون في أن الجماعة تعمل بمفردها.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
كيف ترى ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟
مبادرة جيدة
تنازل عن الشركات لرجال الأعمال
كيف تفسر محافظة الأفلان على المركز الأول في البلديات؟
امتداده الشعبي
ضعف المنافسين
التلاعب بالنتائج
هل تتوقع نسبة مشاركة عالية في الإنتخابات المحلية؟
نعم
لا
هل استغلال الغاز الصخري حتمية؟
حتمية
ليس حتمية
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
خيار جيد
خيار سيء
خيار خطير
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
تنجح
لا تنجح
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
ما رأيك في قرار رئيس الجمهورية تجميد خوصصة الشركات؟
شارك برأيك
هل أصاب زطشي بسحبه الثقة من قرباج؟
من يتحمل مسؤولية تقلّص التمثيل الجزائري في الكاف؟
قرار بوتفليقة بشأن خوصصة الشركات.. تصحيح أم إلغاء؟
ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص..خوصصة أم تنازل؟
هل إصلاح الكرة الوطنية بحاجة إلى "ندوات"؟
نتائج المحليات.. بين شبهة التزوير وآثار العزوف الشعبي
مشروع ماجر بالاعتماد على المحليين بين الرغبة والواقع؟
الانتخابات المحلية.. بين هاجس المشاركة وكسر المشهد التقليدي
هل بإمكان ماجر وجماعته قيادة "الخضر" إلى بر الآمان؟
هل الحل الأمثل للخضر هو إقالة ألكاراز؟
الأكثر تفاعلا
1لقاء تاريخي يجمع بين ترامب وكيم جونغ أون
2عملية مشتركة مع بغداد ضد المسلحين الأكراد في العراق
3دخول قافلة مساعدات إنسانية إلى الغوطة
49 قتلى بهجوم الانتحاري في كابل
Français English
الرأي
سلطان بركاني
مُتعة الحياة في الاستقامة على طاعة الله
سليم قلالة
الاستقرار الإنساني.. وقوائم الانتظار
ياسين معلومي
عيب وعار ما يحدث في كرتنا
عبد الناصر
"براقي" بين الجدّ واللعب!
أبو بكر خالد سعد الله
إنقاذ المدرسة بالتكوين المستمر!
جمال لعلامي
ماذا بعد تاء التأنيث؟
عمار يزلي
خُبزة بـ15 مليون سنتيم!
محمّد الهادي الحسني
فلسطين في كتابات جمعية العلماء المسلمين الجزائريين
محمد حمادي
"البُوحمرون" يهزم مُستشفيات السّويد؟!
جمال لعلامي
..وتستمرّ "الهردة"!
الفيديو
هذا ما فعله الشباب الأتراك في يوم المرأة العالمي؟
إمرأة تقفز من الطابق الخامس هربا من الحريق!
ماذا وراء انتشار "البوحمرون" في الجزائر؟!
الكنيست الإسرائيلي يصادق على مشروع قانون لطرد المقدسيين من القدس
الاستثمارات والمطاعم التركية في الجزائر تشهد تزايداً ملحوظاً
جميلة بوحيرد الكتومة.. أنطقها جمال ولد عباس..!
مهندسة مغربية تفوز بلقب ملكة جمال المحجبات العرب 2018
أرقام مهولة لاستهلاك وبيع المخدرات.. ماذا يحدث في الجزائر؟!
جلسة تاريخية للجمعية الوطنية في الصين لتكريس شي رئيساً مدى الحياة
نتائج الانتخابات في إيطاليا.. ماذا تقول الاستطلاعات؟
جماعة موالية لـ"داعش" تبنت التفجير
9 قتلى بهجوم الانتحاري في كابل
الشروق أون لاين
ارتفعت حصيلة القتلى جراء التفجير الانتحاري الذي وقع في العاصمة الأفغانية كابل، الجمعة، إلى ما لا يقل عن 9 أشخاص، حسبما أفادت وكالة "أسوشيتد برس".
تغطيات ذات صلة
9 قتلى بهجوم الانتحاري في كابل
دخول قافلة مساعدات إنسانية إلى الغوطة
لقاء تاريخي يجمع بين ترامب وكيم جونغ أون
عملية مشتركة مع بغداد ضد المسلحين الأكراد في العراق
محكمة عراقية تقضي بإعدام شقيقة أبو عمر البغدادي
وذكرت الوكالة أن من بين القتلى أحد رجال الأمن، مضيفة أن التفجير خلف أيضا 18 مصابا على الأقل.
وفي وقت سابق من الجمعة، صرح وزير الداخلية الأفغاني نجيب دانيش بأن 7 أشخاص على الأقل قتلوا في انفجار انتحاري هز كابل.
وجاء في بيان صدر عنه ونشر على صفحته في فيسبوك، اليوم الجمعة: "أدى الانفجار إلى مقتل 7 أشخاص وإصابة 7 آخرين".
من جهته ذكر نائب المتحدث باسم وزارة الداخلية، نصرت رحيمي، أن شرطيا و6 مدنيين قتلوا وأصيب 7 مدنيين جراء الانفجار.
ووقع الانفجار الانتحاري أثناء إقامة الفعاليات بمناسبة الذكرى السنوية لوفاة الزعيم الشيعي السابق في أفغانستان عبد العلي مزاري. وفجر الانتحاري نفسه عندما حاول رجال الشرطة إيقافه للتفتيش.
وأعلنت جماعة موالية لتنظيم "الدولة الإسلامية" مسؤوليتها عن سلسلة من الهجمات على مساجد للشيعة وتجمعات للهزارة لكن كثيرا من مسؤولي الأمن في أفغانستان والغرب يشككون في أن الجماعة تعمل بمفردها.