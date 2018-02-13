تأجيل تسديد تكاليف الحج إلى 18 مارس القادم

أعلن الديوان الوطني للحج والعمرة، عن تأجيل عملية دفع تكلفة الحج لموسم 2018، إلى يوم 18 مارس الجاري، بعدما كان محددا الأحد دون تقديم أسباب حول التأجيل.

وأوضح ديوان الحج والعمرة، في بيان له على حسابه الرسمي "الفايسبوك"، أن عملية دفع تكلفة الحج لهذا الموسم ستدوم 40 يوما، أي إلى غاية 26 أفريل المقبل، مضيفا: "يتعين على 36 ألف حاج جزائري دفع تكلفة موسم 2018 والمقدرة 40 مليونا سنتيم، دون احتساب التذكرة"، وذلك على مستوى مصالح بنك الجزائر، وفروعها المنتشرة عبر كامل التراب الوطني، بعد أن كان مبرمجا لهذه العملية هذا الأحد.

ومعلوم أن كلفة الحج للعام الجاري سجلت ارتفاعا ووصلت إلى 52 مليون سنتيم أي بنحو 20 بالمائة مقارنة بالسنوات الماضية، حسب ما أقرّه المجلس الوزاري المشترك، حيث يأتي هذا الارتفاع بعدما شهد سعر الدينار الجزائري انخفاضا أمام الدولار الأمريكي، في وقت تعرف فيه العملة الوطنية تدهورا ملحوظا.