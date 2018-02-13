أعلن، والي بومرداس، عبد الرحمن مدني فواتيح، الخميس، على هامش عملية الترحيل الـ 23 التي مست 400 عائلة موزعة على 4 أحياء للشاليهات بعاصمة الولاية، أن عمليات الترحيل في الولاية ستتواصل، حيث سيصل عدد الشاليهات الذين سيتم القضاء عليها إلى غاية 5 جويلية القادم 11 ألف شاليه منذ ديسمبر سنة 2016.
وكشف الوالي، على هامش عملية ترحيل نزلاء شاليهات كل من أحياء الكرمة 2 والزيتونة 2 والساحل 2 وحي دريش المرحلين إلى حي 400 مسكن بالساحل، أن عملية الترحيل القادمة ستكون في 19 مارس وتشمل 800 عائلة ببرج منايل، تليها عملية ترحيل أخرى بعاصمة ولاية بومرداس بـ 600 عائلة، ليصبح عدد البلديات الخالية من الشاليهات شهر أفريل 15 بلدية بدخول برج منايل وعاصمة بومرداس كبلديات دون شاليهات؛ في حين برمجت عملية ترحيل أخرى تمس 1000 عائلة ببودواو و 600 عائلة من قورصو، ليكون الدور على نحو 800 عائلة من شاليهات ثنية ودلس في انتظار الانتهاء من عمليات الاختيار التي منحت لعدد من نزلاء الشاليهات، على غرار زموري وسيدي داود بين الترحيل إلى شقة أو الحصول على قطعة أرض و70 مليون إعانة مالية للراغبين في البقاء في نفس الموقع.
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على هامش إعادة إسكان 400 عائلة من 4 أحياء ببومرداس
ترحيل 11 ألف عائلة من نزلاء الشاليهات إلى غاية 5 جويلية
كاهنة. إ
أعلن، والي بومرداس، عبد الرحمن مدني فواتيح، الخميس، على هامش عملية الترحيل الـ 23 التي مست 400 عائلة موزعة على 4 أحياء للشاليهات بعاصمة الولاية، أن عمليات الترحيل في الولاية ستتواصل، حيث سيصل عدد الشاليهات الذين سيتم القضاء عليها إلى غاية 5 جويلية القادم 11 ألف شاليه منذ ديسمبر سنة 2016.
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وكشف الوالي، على هامش عملية ترحيل نزلاء شاليهات كل من أحياء الكرمة 2 والزيتونة 2 والساحل 2 وحي دريش المرحلين إلى حي 400 مسكن بالساحل، أن عملية الترحيل القادمة ستكون في 19 مارس وتشمل 800 عائلة ببرج منايل، تليها عملية ترحيل أخرى بعاصمة ولاية بومرداس بـ 600 عائلة، ليصبح عدد البلديات الخالية من الشاليهات شهر أفريل 15 بلدية بدخول برج منايل وعاصمة بومرداس كبلديات دون شاليهات؛ في حين برمجت عملية ترحيل أخرى تمس 1000 عائلة ببودواو و 600 عائلة من قورصو، ليكون الدور على نحو 800 عائلة من شاليهات ثنية ودلس في انتظار الانتهاء من عمليات الاختيار التي منحت لعدد من نزلاء الشاليهات، على غرار زموري وسيدي داود بين الترحيل إلى شقة أو الحصول على قطعة أرض و70 مليون إعانة مالية للراغبين في البقاء في نفس الموقع.