جمع منظمو مبادرة مشروع أبوليوس ما يناهز 480 كتاب من مختلف الاختصاصات بغية توزيعها على مكتبات المطالعة بولاية باتنة، على أمل توسيع المبادرة لولايات أخرى حيث سينظم لقاء آخر بالإذاعة الوطنية وبالتنسيق مع جيل أقام لتوزيع الكتب المجموعة على قطار كوراديا الجديد الرابط بين العاصمة ووهران.
واحتضنت دار الثقافة مؤخرا أول تظاهرة ضمن مشروع أبوليوس بفكرة من الناشط الجزائري أكرم ثابت ومع عدد من المؤسسات، بينها مؤسسة يوسف لكحل وطلبة الدامعة وبدعم من جمعية الشروق الثقافية التي أطرت الفكرة المستوحاة من اسم الروائي النوميدي الجزائري أوبوليوس المادوري صاحب أول رواية في التاريخ المولود بمداوروش ولاية سوق أهراس في 215 ميلادية. وهدفت فكرة التظاهرة إلى تنظيم حفل ثقافي وفني يتم الدخول إليه بتذكرة هي كتاب يتبرع به الحاضر لأصحاب المبادرة، لتوجه تلك الكتب المجموعة نحو مكتبات المطالعة والمقاهي التي تحوز فضاءات للمطالعة. وبحسب عدد من المنظمين فإن الأهداف المتوخاة عبر هذه الفعالية هي نشر الوعي بأهمية الكتاب والحث على المطالعة وكذا توفير كتب للمكتبات النائية والعمل على تجهيز خارطة تفاعلية تتيح للباحث عن تلك المؤلفات التعرف على أماكن تواجدها لاقتنائها. ويفكر المنظمون في أعقاب نجاح النسخة الأولى في تنظيم فعاليات أخرى على مدار السنة لاقتناء أكبر عدد من الكتب خاصة تلك المعتبرة نادرة لتعميم فائدتها على الطلبة والباحثين والقراء.
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منظمو مشروع أبوليوس يجمعون 480 كتاب مخصصة لمكتبات ومقاهي باتنة
طاهر حليسي
مراسل صحافي ومدير مكتب الشروق بولاية باتنة
جمع منظمو مبادرة مشروع أبوليوس ما يناهز 480 كتاب من مختلف الاختصاصات بغية توزيعها على مكتبات المطالعة بولاية باتنة، على أمل توسيع المبادرة لولايات أخرى حيث سينظم لقاء آخر بالإذاعة الوطنية وبالتنسيق مع جيل أقام لتوزيع الكتب المجموعة على قطار كوراديا الجديد الرابط بين العاصمة ووهران.
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واحتضنت دار الثقافة مؤخرا أول تظاهرة ضمن مشروع أبوليوس بفكرة من الناشط الجزائري أكرم ثابت ومع عدد من المؤسسات، بينها مؤسسة يوسف لكحل وطلبة الدامعة وبدعم من جمعية الشروق الثقافية التي أطرت الفكرة المستوحاة من اسم الروائي النوميدي الجزائري أوبوليوس المادوري صاحب أول رواية في التاريخ المولود بمداوروش ولاية سوق أهراس في 215 ميلادية. وهدفت فكرة التظاهرة إلى تنظيم حفل ثقافي وفني يتم الدخول إليه بتذكرة هي كتاب يتبرع به الحاضر لأصحاب المبادرة، لتوجه تلك الكتب المجموعة نحو مكتبات المطالعة والمقاهي التي تحوز فضاءات للمطالعة. وبحسب عدد من المنظمين فإن الأهداف المتوخاة عبر هذه الفعالية هي نشر الوعي بأهمية الكتاب والحث على المطالعة وكذا توفير كتب للمكتبات النائية والعمل على تجهيز خارطة تفاعلية تتيح للباحث عن تلك المؤلفات التعرف على أماكن تواجدها لاقتنائها. ويفكر المنظمون في أعقاب نجاح النسخة الأولى في تنظيم فعاليات أخرى على مدار السنة لاقتناء أكبر عدد من الكتب خاصة تلك المعتبرة نادرة لتعميم فائدتها على الطلبة والباحثين والقراء.