إزالة 80 مفرغة عشوائية وتسجل 187 بناء دون ترخيص بالعاصمة

سجّلت فرقة شرطة العمران وحماية البيئة لأمن ولاية الجزائر خلال شهر فيفري الفارط 145 تدخلا تعلق بإنجاز بناء دون رخصة و11 تدخلا حول عدم مطابقة البناء لرخصة البناء المسلّمة، وفيما تعلق بتطهير الطريق العام، تم تسجيل 97 تدخلا متعلق بالتجارة غير الشرعية حوّل على إثرها 32 شخصا إلى مقرات الشرطة.

فيما يخص تسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها، فقد تمّ إحصاء 542 تدخلا تمحور حول رمي وإهمال النفايات أو رفض استعمال نظام النفايات الموضوع من طرف الهيآت المعنية، 352 تدخل متعلقا بإيداع أو رمي أو إهمال النفايات الهامدة الناتجة عن استغلال المحاجر والمناجم وأشغال الهدم والبناء والترميم، 45 تدخلا حول إعاقة الطريق العام بوضع أو ترك مواد من شانها أن تمنع حرية المرور أو تجعله غير آمن، بالإضافة إلى إزالة 99 موقعا ومفرغة غير شرعية بالتنسيق مع السلطات المحلية، ناهيك عن 32 تدخلا متعلقا بإلقاء أو وضع في الطريق العمومي أقذارا أو كناسات أو مياه قذرة أو أي مواد أخرى يؤدي سقوطها إلى إحداث ضرر أو تتصاعد منها روائح كريهة ضارة بالصحة.

فيما تعلق بالنظافة والصحة العمومية، فقد سجلت ذات المصالح 8 تدخلات متعلقة برمي الحيوانات الميتة أو الفضلات ذات المصدر الحيواني وعدم إتلافها عن طريق الدفن آو الترميد، كما تم تسجيل تدخلين متعلقين بهدم مساحة خضراء مع نية الاستحواذ على المكان وتوجيهه لنشاط آخر.