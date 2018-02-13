سجّلت فرقة شرطة العمران وحماية البيئة لأمن ولاية الجزائر خلال شهر فيفري الفارط 145 تدخلا تعلق بإنجاز بناء دون رخصة و11 تدخلا حول عدم مطابقة البناء لرخصة البناء المسلّمة، وفيما تعلق بتطهير الطريق العام، تم تسجيل 97 تدخلا متعلق بالتجارة غير الشرعية حوّل على إثرها 32 شخصا إلى مقرات الشرطة.
فيما يخص تسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها، فقد تمّ إحصاء 542 تدخلا تمحور حول رمي وإهمال النفايات أو رفض استعمال نظام النفايات الموضوع من طرف الهيآت المعنية، 352 تدخل متعلقا بإيداع أو رمي أو إهمال النفايات الهامدة الناتجة عن استغلال المحاجر والمناجم وأشغال الهدم والبناء والترميم، 45 تدخلا حول إعاقة الطريق العام بوضع أو ترك مواد من شانها أن تمنع حرية المرور أو تجعله غير آمن، بالإضافة إلى إزالة 99 موقعا ومفرغة غير شرعية بالتنسيق مع السلطات المحلية، ناهيك عن 32 تدخلا متعلقا بإلقاء أو وضع في الطريق العمومي أقذارا أو كناسات أو مياه قذرة أو أي مواد أخرى يؤدي سقوطها إلى إحداث ضرر أو تتصاعد منها روائح كريهة ضارة بالصحة.
فيما تعلق بالنظافة والصحة العمومية، فقد سجلت ذات المصالح 8 تدخلات متعلقة برمي الحيوانات الميتة أو الفضلات ذات المصدر الحيواني وعدم إتلافها عن طريق الدفن آو الترميد، كما تم تسجيل تدخلين متعلقين بهدم مساحة خضراء مع نية الاستحواذ على المكان وتوجيهه لنشاط آخر.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
كيف ترى ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟
مبادرة جيدة
تنازل عن الشركات لرجال الأعمال
كيف تفسر محافظة الأفلان على المركز الأول في البلديات؟
امتداده الشعبي
ضعف المنافسين
التلاعب بالنتائج
هل تتوقع نسبة مشاركة عالية في الإنتخابات المحلية؟
نعم
لا
هل استغلال الغاز الصخري حتمية؟
حتمية
ليس حتمية
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
خيار جيد
خيار سيء
خيار خطير
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
تنجح
لا تنجح
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
ما رأيك في قرار رئيس الجمهورية تجميد خوصصة الشركات؟
شارك برأيك
هل أصاب زطشي بسحبه الثقة من قرباج؟
من يتحمل مسؤولية تقلّص التمثيل الجزائري في الكاف؟
قرار بوتفليقة بشأن خوصصة الشركات.. تصحيح أم إلغاء؟
ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص..خوصصة أم تنازل؟
هل إصلاح الكرة الوطنية بحاجة إلى "ندوات"؟
نتائج المحليات.. بين شبهة التزوير وآثار العزوف الشعبي
مشروع ماجر بالاعتماد على المحليين بين الرغبة والواقع؟
الانتخابات المحلية.. بين هاجس المشاركة وكسر المشهد التقليدي
هل بإمكان ماجر وجماعته قيادة "الخضر" إلى بر الآمان؟
هل الحل الأمثل للخضر هو إقالة ألكاراز؟
الأكثر تفاعلا
1كهل يحتال على نساء بتيارت موهما إياهن بالزواج!
2مشعوذون ينبشون قبر طفل ويسرقون جثته بسيدي بلعباس!
3انفجار "غامض" داخل مسجد بسكيكدة
4سيدة تحاول تسجيل طفل غير شرعي في دفترها العائلي ببجاية
5نصّاب يدعي انه ممثل لوكالة "أونساج" بسطيف
Français English
الرأي
حبيب راشدين
تأجيل قمة العرب حتى يحضر أمير عكة
جعفر الكناني
التقوقع في وهم القوة الذاتية
صالح عوض
استعادة الوعي وتطوير الاستراتيجيات والتكتيك
جمال لعلامي
بكالوريا "خيّر واختار"!
جعفر الكناني
انتخابات العراق تكريس للإمبراطورية الطائفية
سلطان بركاني
مُتعة الحياة في الاستقامة على طاعة الله
سليم قلالة
الاستقرار الإنساني.. وقوائم الانتظار
ياسين معلومي
عيب وعار ما يحدث في كرتنا
عبد الناصر
"براقي" بين الجدّ واللعب!
أبو بكر خالد سعد الله
إنقاذ المدرسة بالتكوين المستمر!
الفيديو
ترحيب دولي بالقمة المزمع عقدها بين ترامب وزعيم كوريا الشمالية
هذا ما فعله الشباب الأتراك في يوم المرأة العالمي؟
إمرأة تقفز من الطابق الخامس هربا من الحريق!
ماذا وراء انتشار "البوحمرون" في الجزائر؟!
الكنيست الإسرائيلي يصادق على مشروع قانون لطرد المقدسيين من القدس
الاستثمارات والمطاعم التركية في الجزائر تشهد تزايداً ملحوظاً
جميلة بوحيرد الكتومة.. أنطقها جمال ولد عباس..!
مهندسة مغربية تفوز بلقب ملكة جمال المحجبات العرب 2018
أرقام مهولة لاستهلاك وبيع المخدرات.. ماذا يحدث في الجزائر؟!
جلسة تاريخية للجمعية الوطنية في الصين لتكريس شي رئيساً مدى الحياة
إزالة 80 مفرغة عشوائية وتسجل 187 بناء دون ترخيص بالعاصمة
نوارة باشوش
صحافية بجريدة الشروق اليومي مختصة بالشؤون الوطنية والأمنية
سجّلت فرقة شرطة العمران وحماية البيئة لأمن ولاية الجزائر خلال شهر فيفري الفارط 145 تدخلا تعلق بإنجاز بناء دون رخصة و11 تدخلا حول عدم مطابقة البناء لرخصة البناء المسلّمة، وفيما تعلق بتطهير الطريق العام، تم تسجيل 97 تدخلا متعلق بالتجارة غير الشرعية حوّل على إثرها 32 شخصا إلى مقرات الشرطة.
تغطيات ذات صلة
شبكة تعتدي على القاصرات بخنشلة وتنشر صورهنّ على "الفايسبوك"
إزالة 80 مفرغة عشوائية وتسجل 187 بناء دون ترخيص بالعاصمة
الإقامة في "جمهورية الأفارقة" بمليون سنتيم شهريا في حي كوكا بوهران!
ترحيل 11 ألف عائلة من نزلاء الشاليهات إلى غاية 5 جويلية
حجز أكثر من 30 قنطارا من اللحوم البيضاء والحمراء غير المطابقة بالبويرة
فيما يخص تسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها، فقد تمّ إحصاء 542 تدخلا تمحور حول رمي وإهمال النفايات أو رفض استعمال نظام النفايات الموضوع من طرف الهيآت المعنية، 352 تدخل متعلقا بإيداع أو رمي أو إهمال النفايات الهامدة الناتجة عن استغلال المحاجر والمناجم وأشغال الهدم والبناء والترميم، 45 تدخلا حول إعاقة الطريق العام بوضع أو ترك مواد من شانها أن تمنع حرية المرور أو تجعله غير آمن، بالإضافة إلى إزالة 99 موقعا ومفرغة غير شرعية بالتنسيق مع السلطات المحلية، ناهيك عن 32 تدخلا متعلقا بإلقاء أو وضع في الطريق العمومي أقذارا أو كناسات أو مياه قذرة أو أي مواد أخرى يؤدي سقوطها إلى إحداث ضرر أو تتصاعد منها روائح كريهة ضارة بالصحة.
فيما تعلق بالنظافة والصحة العمومية، فقد سجلت ذات المصالح 8 تدخلات متعلقة برمي الحيوانات الميتة أو الفضلات ذات المصدر الحيواني وعدم إتلافها عن طريق الدفن آو الترميد، كما تم تسجيل تدخلين متعلقين بهدم مساحة خضراء مع نية الاستحواذ على المكان وتوجيهه لنشاط آخر.