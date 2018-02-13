السلطات تعد باستغلال المهرجان للترويج السياحي والثقافي السيكتور يبدع في ختام مهرجان مستغانم للضحك

أسدل الستار سهرة الثلاثاء على فعاليات الطبعة الأولى لمهرجان "مستغانم للضحك" وسط أجواء فنية بهيجة كان نجم الكوميديا عبد القادر السيكتور، بطلها حيث أمتع محبيه بمجموعة من المواقف الساخرة بحضور شخصيات فنية ومسرحية من الجزائر، تونس والمغرب إلى جانب حضور رسمي لسلطات ولاية مستغانم.

أجمع المشاركون في أول طبعة لمهرجان مستغانم للضحك الذي احتضنت دار الثقافة ولد عبد الرحمن كاكي فعاليته من 1 مارس إلى غاية 6 من نفس الشهر، على نجاح هذه الدورة المغاربية التي جمعت خيرة الكوميديين الجزائريين من الجيلين، ناهيك عن المشاركة النوعية لأشقاء من تونس بحضور الفنان إكرام عزوز، الذي قدم مونولوج "سلفي" وبمشاركة مغربية للفنان الكوميدي عبد الرحيم زبيري الذي قدم عرضا كوميدي بعنوان "شلا ما ينقال" نص للكاتب والسيناريست حسان لطفي حيث قدمت الطبعة الأولى، أطباق وفقرات فكاهية متنوعة شدت انتباه الجمهور المستغانمي الذي توافد على قاعة العرض طيلة أيام المهرجان، وتجاوب مع نجوم الكوميديا على غرار حمزة بلحور، لزرق قوسطو، سيد أحمد قوسطو، هواري فتيتة، حزيم، مصطفى هيمون، شوشو، محمد خساني، مراد صاولي، حسين بلحاج، حيث أجمع المشاركون على أهمية وجود مثل هذه التطاهرات الفنية في شكل مهرجان سنوي يعطي الفرصة للكوميديين بتقديم أعمالهم للجمهور، حيث من شأن هذه التظاهرات، أن تساهم في ترقية فن الكوميديا بالنظر لخصوصية العمل فوق الخشبة مباشرة مع الملتقي، عكس الأعمال المقدمة على الشاشة. وعلى الصعيد الرسمي اعتبر أمين عام ولاية مستغانم ورئيس البلدية وهي الجهات الداعمة للمهرجان، أن مهرجان مستغانم للضحك إضافة حقيقية للخريطة الثقافية بالولاية جاء ليدعم باقي المهرجانات على غرار مسرح الهواة، والمسرح المدرسي، حيث سنعمل على ترقية هذه التظاهرة حتى تتحول إلى واجهة سياحية وثقافية من خلال استغلال كل الإمكانات التي تتوفر عليها المدينة للترويج للمنتوج السياحي.