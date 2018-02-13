تمكن عناصر الأمن الخارجي، بالمحمل بولاية خنشلة، نهاية الأسبوع المنقضي، من توقيف عصابة تتكون من 06 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 23 سنة و38 سنة، للإشتباه في تورطهم في إبعاد القصر، وتحريضهم على الأفعال المخلة بالحياء، والاغتصاب مع الابتزاز، عن طريق نشر صورهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
حيث مكنت تحريات مصالح الأمن الخارجي بالمحمل، من الإيقاع بالشبكة، أثر تحقيق معمق، باشرته بعد تلقيها لشكوى تقدمت بها عائلة قاصر تبلغ من العمر 14 سنة، مفادها أن ابنتها تعرضت للاعتداء، بعد ابتزازها وتهديدها بنشر صور مخلة، على شبكات التواصل الاجتماعي. ما أسفر عن توقيف المشتبه فيهم وتقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة أولاد رشاش.
وقد خلفّت هذه القضية الأخلاقية عديد ردود الفعل وسط الشارع الخنشلي الذي لازال تحت الصدمة، خاصة وأنها تتعلق بقيام مجموعة من الأشخاص، بتصوير فتيات قصر دون سن 16 سنة من العمر، في أوضاع مخلة بالحياء، بعد إبعادهن وتحريضهن على ممارسة الفسق، قبل نشر تلك الصور على شبكات التواصل الاجتماعي، أين تزامن ذلك، مع شكوى رسمية تقدمت بها عائلة، من المحمل تتعلق بنشر مجهولين لصور ابنتهم، في أوضاع مخلة، وعلى الفور سارعت الشرطة، إلى استغلال نظام معالجة الجرائم الالكترونية، ما مكنها من تحديد هوية احد العناصر، قبل توقيفه، ليعترف بجرائمه ويكشف عن شركائه من باقي أفراد الشبكة الذين تمت الإطاحة بهم تباعا من طرف رجال الشرطة.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
كيف ترى ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟
مبادرة جيدة
تنازل عن الشركات لرجال الأعمال
كيف تفسر محافظة الأفلان على المركز الأول في البلديات؟
امتداده الشعبي
ضعف المنافسين
التلاعب بالنتائج
هل تتوقع نسبة مشاركة عالية في الإنتخابات المحلية؟
نعم
لا
هل استغلال الغاز الصخري حتمية؟
حتمية
ليس حتمية
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
خيار جيد
خيار سيء
خيار خطير
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
تنجح
لا تنجح
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
ما رأيك في قرار رئيس الجمهورية تجميد خوصصة الشركات؟
شارك برأيك
هل أصاب زطشي بسحبه الثقة من قرباج؟
من يتحمل مسؤولية تقلّص التمثيل الجزائري في الكاف؟
قرار بوتفليقة بشأن خوصصة الشركات.. تصحيح أم إلغاء؟
ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص..خوصصة أم تنازل؟
هل إصلاح الكرة الوطنية بحاجة إلى "ندوات"؟
نتائج المحليات.. بين شبهة التزوير وآثار العزوف الشعبي
مشروع ماجر بالاعتماد على المحليين بين الرغبة والواقع؟
الانتخابات المحلية.. بين هاجس المشاركة وكسر المشهد التقليدي
هل بإمكان ماجر وجماعته قيادة "الخضر" إلى بر الآمان؟
هل الحل الأمثل للخضر هو إقالة ألكاراز؟
الأكثر تفاعلا
1كهل يحتال على نساء بتيارت موهما إياهن بالزواج!
2مشعوذون ينبشون قبر طفل ويسرقون جثته بسيدي بلعباس!
3انفجار "غامض" داخل مسجد بسكيكدة
4سيدة تحاول تسجيل طفل غير شرعي في دفترها العائلي ببجاية
5نصّاب يدعي انه ممثل لوكالة "أونساج" بسطيف
Français English
الرأي
حبيب راشدين
تأجيل قمة العرب حتى يحضر أمير عكة
جعفر الكناني
التقوقع في وهم القوة الذاتية
صالح عوض
استعادة الوعي وتطوير الاستراتيجيات والتكتيك
جمال لعلامي
بكالوريا "خيّر واختار"!
جعفر الكناني
انتخابات العراق تكريس للإمبراطورية الطائفية
سلطان بركاني
مُتعة الحياة في الاستقامة على طاعة الله
سليم قلالة
الاستقرار الإنساني.. وقوائم الانتظار
ياسين معلومي
عيب وعار ما يحدث في كرتنا
عبد الناصر
"براقي" بين الجدّ واللعب!
أبو بكر خالد سعد الله
إنقاذ المدرسة بالتكوين المستمر!
الفيديو
ترحيب دولي بالقمة المزمع عقدها بين ترامب وزعيم كوريا الشمالية
هذا ما فعله الشباب الأتراك في يوم المرأة العالمي؟
إمرأة تقفز من الطابق الخامس هربا من الحريق!
ماذا وراء انتشار "البوحمرون" في الجزائر؟!
الكنيست الإسرائيلي يصادق على مشروع قانون لطرد المقدسيين من القدس
الاستثمارات والمطاعم التركية في الجزائر تشهد تزايداً ملحوظاً
جميلة بوحيرد الكتومة.. أنطقها جمال ولد عباس..!
مهندسة مغربية تفوز بلقب ملكة جمال المحجبات العرب 2018
أرقام مهولة لاستهلاك وبيع المخدرات.. ماذا يحدث في الجزائر؟!
جلسة تاريخية للجمعية الوطنية في الصين لتكريس شي رئيساً مدى الحياة
شكاوى الأولياء أطاحت بالمتهمين
شبكة تعتدي على القاصرات بخنشلة وتنشر صورهنّ على "الفايسبوك"
طـــارق.م
تمكن عناصر الأمن الخارجي، بالمحمل بولاية خنشلة، نهاية الأسبوع المنقضي، من توقيف عصابة تتكون من 06 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 23 سنة و38 سنة، للإشتباه في تورطهم في إبعاد القصر، وتحريضهم على الأفعال المخلة بالحياء، والاغتصاب مع الابتزاز، عن طريق نشر صورهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
تغطيات ذات صلة
شبكة تعتدي على القاصرات بخنشلة وتنشر صورهنّ على "الفايسبوك"
إزالة 80 مفرغة عشوائية وتسجل 187 بناء دون ترخيص بالعاصمة
الإقامة في "جمهورية الأفارقة" بمليون سنتيم شهريا في حي كوكا بوهران!
ترحيل 11 ألف عائلة من نزلاء الشاليهات إلى غاية 5 جويلية
حجز أكثر من 30 قنطارا من اللحوم البيضاء والحمراء غير المطابقة بالبويرة
حيث مكنت تحريات مصالح الأمن الخارجي بالمحمل، من الإيقاع بالشبكة، أثر تحقيق معمق، باشرته بعد تلقيها لشكوى تقدمت بها عائلة قاصر تبلغ من العمر 14 سنة، مفادها أن ابنتها تعرضت للاعتداء، بعد ابتزازها وتهديدها بنشر صور مخلة، على شبكات التواصل الاجتماعي. ما أسفر عن توقيف المشتبه فيهم وتقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة أولاد رشاش.
وقد خلفّت هذه القضية الأخلاقية عديد ردود الفعل وسط الشارع الخنشلي الذي لازال تحت الصدمة، خاصة وأنها تتعلق بقيام مجموعة من الأشخاص، بتصوير فتيات قصر دون سن 16 سنة من العمر، في أوضاع مخلة بالحياء، بعد إبعادهن وتحريضهن على ممارسة الفسق، قبل نشر تلك الصور على شبكات التواصل الاجتماعي، أين تزامن ذلك، مع شكوى رسمية تقدمت بها عائلة، من المحمل تتعلق بنشر مجهولين لصور ابنتهم، في أوضاع مخلة، وعلى الفور سارعت الشرطة، إلى استغلال نظام معالجة الجرائم الالكترونية، ما مكنها من تحديد هوية احد العناصر، قبل توقيفه، ليعترف بجرائمه ويكشف عن شركائه من باقي أفراد الشبكة الذين تمت الإطاحة بهم تباعا من طرف رجال الشرطة.