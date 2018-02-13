اعتبر رئيس حزب عهد 54، علي فوزي رباعين، بقاء التسيير والصلاحيات في يد الإدارة، عائقا كبيرا لن يخدم التنمية المحلية، مؤكدا على ضرورة إعطاء صلاحيات أكبر وأوسع لرؤساء البلديات.
وقال رباعين، خلال لقاء جمعه بمناضليه بسعيدة، السبت، إنه من غير المعقول أن تبقى سلطة القرار في يد الإدارة المحلية، متسائلا عن مصير الإصلاحات الاجتماعية، قائلا: "ربي رزقنا فوق الأرض وتحت الأرض والكل يعاني، في بلد خيراته قادرة أن تضمن العيش لـ500 مليون نسمة، وليس فقط 40 مليون نسمة..". كما دافع المتحدّث عن الأساتذة المضربين والأطباء المقيمين، الذين اعتبر مطالبهم مشروعة وحلها في يد المسؤولين.
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اعتبر رئيس حزب عهد 54، علي فوزي رباعين، بقاء التسيير والصلاحيات في يد الإدارة، عائقا كبيرا لن يخدم التنمية المحلية، مؤكدا على ضرورة إعطاء صلاحيات أكبر وأوسع لرؤساء البلديات.
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وقال رباعين، خلال لقاء جمعه بمناضليه بسعيدة، السبت، إنه من غير المعقول أن تبقى سلطة القرار في يد الإدارة المحلية، متسائلا عن مصير الإصلاحات الاجتماعية، قائلا: "ربي رزقنا فوق الأرض وتحت الأرض والكل يعاني، في بلد خيراته قادرة أن تضمن العيش لـ500 مليون نسمة، وليس فقط 40 مليون نسمة..". كما دافع المتحدّث عن الأساتذة المضربين والأطباء المقيمين، الذين اعتبر مطالبهم مشروعة وحلها في يد المسؤولين.