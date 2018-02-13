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غويني: الخلع حاد عن مسعاه.. وهذه حلولنا للمطلقات
طالب رئيس حركة الاصلاح الوطني فيلالي غويني، بتوسيع صلاحيات صندوق النفقة ورفع منحة المطلقة، بما يحفظ كرامتها وكرامة أبنائها، وأن يشمل هذا الصندوق النساء الأرامل اللائي لا يملكن مصدر دخل يضمن لهن أساسيات العيش الكريم.
واعتبر غويني في كلمة ألقاها لدى حلوله على فعاليات الندوة الخاصة بالأمينات الولائيات للحركة بمركز الترفيه العلمي، أن منحة الصندوق لا يجب أن تقتصر على المطلقات اللائي يتعذر على أزواجهن دفع النفقة لأبنائهن، بل يجب أن تضاعف وأن تمتد إلى شريحة النساء الأرامل للتخفيف عن أعباء الحياة المعيشية الصعبة عليهن.
واقترح غويني على السلطات توفير مناصب شغل للنساء المطلقات وكذلك الأرامل تضمن لهن العيش الكريم في ظل المعاناة التي تعيشها هذه الشريحة الواسعة من المجتمع. وعن ظاهرة الخلع التي بدأت تأخذ أبعادا خطيرة في المجتمع، قال المتحدث إن الخلع شرعه الدين لرفع الظلم عن المرأة، غير أنه حاد عن مسعاه في ظل تأثير العديد من الدعوات الغريبة عن المجتمع الجزائري.
saad - tipaza2018/03/10 على 18:011
الاحزاب الاسلامية هي عرة ما خلق ربي