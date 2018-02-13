مقري: هناك من يريد تكسير "الجوية الجزائرية"

قال رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، السبت، إن هناك من يريد "تكسير" شركة الخطوط الجوية الجزائرية.

وذكر مقري في تجمع شعبي ببلدية الشيقارة في ولاية ميلة، إن الجزائر تملك موقعا استراتيجيا جد هام لعبور الطائرات، وإن "الجوية الجزائرية" بإمكانها أن تصبح إحدى أقوى شركات الطيران في العالم، "ويمكننا فتح خطوط طيران إلى كل الدول"، لكن هناك حسب مقري "من يريدون تكسير الجوية الجزائرية" التي يرى أنه يمكنها تحقيق مثل مداخيل المحروقات.

يشار إلى أن مقري تعرض السبت بمطار العاصمة، لإشكال حين منع هو وعدد من المسافرين، من ركوب الطائرة المتوجهة إلى قسنطينة، رغم حيازته بطاقة الركوب ووصوله في الوقت القانوني، وهذا حسب منشور له على صفحتنه في "الفيسبوك".