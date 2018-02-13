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مقري: هناك من يريد تكسير "الجوية الجزائرية"
قال رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، السبت، إن هناك من يريد "تكسير" شركة الخطوط الجوية الجزائرية.
وذكر مقري في تجمع شعبي ببلدية الشيقارة في ولاية ميلة، إن الجزائر تملك موقعا استراتيجيا جد هام لعبور الطائرات، وإن "الجوية الجزائرية" بإمكانها أن تصبح إحدى أقوى شركات الطيران في العالم، "ويمكننا فتح خطوط طيران إلى كل الدول"، لكن هناك حسب مقري "من يريدون تكسير الجوية الجزائرية" التي يرى أنه يمكنها تحقيق مثل مداخيل المحروقات.
يشار إلى أن مقري تعرض السبت بمطار العاصمة، لإشكال حين منع هو وعدد من المسافرين، من ركوب الطائرة المتوجهة إلى قسنطينة، رغم حيازته بطاقة الركوب ووصوله في الوقت القانوني، وهذا حسب منشور له على صفحتنه في "الفيسبوك".
أعمر - بومرداس2018/03/10 على 18:321
قال عبد الرزاق مقري رئيس حمس، إن هناك من يريد "تكسير" شركة الخطوط الجوية الجزائرية.وذكر مقري في تجمع شعبي في ولاية ميلة، إن الجزائر تملك موقعا استراتيجيا جد هام لعبور الطائرات، وإن الجوية الجزائرية بإمكانها أن تصبح إحدى أقوى شركات الطيران في العالم،ويمكننا فتح خطوط طيران إلى كل الدول، لكن هناك من يريدون تكسير الجوية الجزائرية، التي يرى أنه يمكنها تحقيق مثل مداخيل المحروقات.يشار إلى أن مقري تعرض بمطار العاصمة، لإشكال حين منع هو وعدد من المسافرين، من ركوب الطائرة المتوجهة إلى قسنطينة.(يتبع)
أعمر - بومرداس2018/03/10 على 18:482
(تابع) قال رئيس حمس عبد الرزاق مقري: إن "الجوية الجزائرية" بإمكانها أن تصبح إحدى أقوى شركات الطيران في العالم، "ويمكننا فتح خطوط طيران إلى كل الدول"، لكن هناك من يريدون تكسير الجوية الجزائرية التي يرى أنه يمكنها تحقيق مثل مداخيل المحروقات بأخذ فقط الرسوم على الهبوط والإقلاع والجواز. يشار إلى أن مقري تعرض السبت بمطار العاصمة، لإشكال حين مٌنع هو وعدد من المسافرين، من ركوب الطائرة المتوجهة إلى قسنطينة، رغم حيازته بطاقة الركوب ووصوله في الوقت القانوني، وهذا حسب منشور له على صفحتنه في "الفيسبوك".