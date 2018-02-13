أعلن زوراب بولوليكا الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية وبحضور وزير سياحة سلطنة عمان أحمد بن ناصر المحرزي أسماء الفائزين بجوائز أوسكار الاعلام السياحي، وهي الطبعة العاشرة منذ بدء انطلاق الجوائز في عام 2008 بمصر وكانت السلطنة في صدارة الفائزين بهذه الجوائز لهذا العام..
حيث لم تغب الجزائر عن هذه الطبعة بتسجيل فوزها في بعض أقسام الجائزة.. حيث فار الصحافي أمين بلحية بجائزة افضل كاتب صحافي، وأيضا فوز صفحة السياحة الجزائرية لمحيي إسكندر بجائزة أفضل حساب سياحي على فيس بوك..
وقال الدكتور سلطان اليحيائي رئيس المركز العربي للإعلام السياحي أن أكثر من مليون ونصف مصوت شارك في اختيار الفائزين عبر التصويت الالكتروني، بينما شارك 187 منافسا من 13 دوله عربية التنافس لهذه الجوائز.
وتم اختيار شخصية التراث العربي التي نالت لقبها الأميرة "دانا فراس " من الاْردن،، كما فاز بشخصية العام السياحية طالب الرفاعي الأمين العام السابق لمنظمة السياحة العالمية..
وفاز سعادة الشيخ سالم بن عوفيت الشنفري كأفضل شخصية حكومية داعمة للسياحة العربية لعام 2017..
وفوز الشيخ سالم بن أحمد الغزالي كأفضل مستثمر داعم للسياحة العربية لعام 2017..
و فازت وزارة السياحة العمانية كأفضل هيئة سياحية تحقق نموا في قطاع السياحة لعام 2017..
وفازت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون كأفضل هيئة إعلامية عربية تدعم السياحة المحلية والعربية لعام 2017..
كما فازت جريدة عمان كأفضل صحيفة عربية في التغطيات السياحية لعام 2017 وأيضا حصول طيران السلام على أفضل طيران داعم للسياحة العربية لعام 2017 وفوز مهرجان صلالة السياحي كأفضل مهرجان سياحي عربي لعام 2017 وفوز مسقط أفضل مدينة سياحية عربية لعام 2018
بينما جاءت نتائج الفائزين في الدول العربية على النحو التالي:
أفضل كاتب صحفي أحمد الزهراني من السعودية مناصفة مع أمين بلحية الجزائر، بينما كانت افضل كاتبة جوسلين ايليا الشرق الأوسط لبنان مناصفة مع الكاتبة ميادة سيف صحيفة العالم اليوم مصر وكان من نصيب افضل اخراج لبرامج سياحية عربية نورهان البيلي من مصر، بينما جاءت أفضل وكالة انباء عربية" وكالة أنباء البحرين وحصلت افضل لقطة مصورة للمصور محمد اليافعي من قطر، وجاء أفضل برنامج إذاعي برنامج بساط الريح من السودان وأفضل موقع سياحي الكتروني "السائح العربي" أفضل برنامج تليفزيوني "على خطى العرب" من السعودية.
وجاء بقية الفائزين على النحو التالي:
أفضل حساب سياحي على الفيس بوك صفحة السياحة الجزائرية محيي إسكندر
أفضل حساب على موقع تويتر "ابراهيم سرحان السعودية
أفضل قناة سياحية على اليوتيوب "تراتيك" السعودية
أفضل حملة ترويجية للسياحة المحلية " نطلق للمغرب" من المغرب
أفضل مدونة سياحية مدونة المسافرون العرب
افضل برنامج ترويجي للسياحة العربية لوزارة السياحة التونسية
أفضل معلم سياحي عربي أبراج الكويت "الكويت"
أفضل وكالة سفر وسياحة شركة نيرفانا للسفر "الامارات"
أفضل معرض سياحي عربي سوق السفر العربي "الامارات"
أفضل تقرير سياحي عربي في وكالة اجنبية سبوتنيك بالعربية (عادات السودان)
أفضل قيادة للهيئات العربية والاجنبية مناصفة بين إسماعيل ابراهيم "الامارات" محمد الجنزوري "السعودية".
حصل الصحفي محمد عبد القادر رئيس تحرير الرأي العام السودانية على جائزة الإعلامي المثالي في المركز.
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الجزائر حاضرة في جوائز الإعلام السياحي العربي
مراسلة خاصة
أعلن زوراب بولوليكا الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية وبحضور وزير سياحة سلطنة عمان أحمد بن ناصر المحرزي أسماء الفائزين بجوائز أوسكار الاعلام السياحي، وهي الطبعة العاشرة منذ بدء انطلاق الجوائز في عام 2008 بمصر وكانت السلطنة في صدارة الفائزين بهذه الجوائز لهذا العام..
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حيث لم تغب الجزائر عن هذه الطبعة بتسجيل فوزها في بعض أقسام الجائزة.. حيث فار الصحافي أمين بلحية بجائزة افضل كاتب صحافي، وأيضا فوز صفحة السياحة الجزائرية لمحيي إسكندر بجائزة أفضل حساب سياحي على فيس بوك..
وتم اختيار شخصية التراث العربي التي نالت لقبها الأميرة "دانا فراس " من الاْردن،، كما فاز بشخصية العام السياحية طالب الرفاعي الأمين العام السابق لمنظمة السياحة العالمية..
وفاز سعادة الشيخ سالم بن عوفيت الشنفري كأفضل شخصية حكومية داعمة للسياحة العربية لعام 2017..
وفوز الشيخ سالم بن أحمد الغزالي كأفضل مستثمر داعم للسياحة العربية لعام 2017..
و فازت وزارة السياحة العمانية كأفضل هيئة سياحية تحقق نموا في قطاع السياحة لعام 2017..
وفازت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون كأفضل هيئة إعلامية عربية تدعم السياحة المحلية والعربية لعام 2017..
كما فازت جريدة عمان كأفضل صحيفة عربية في التغطيات السياحية لعام 2017 وأيضا حصول طيران السلام على أفضل طيران داعم للسياحة العربية لعام 2017 وفوز مهرجان صلالة السياحي كأفضل مهرجان سياحي عربي لعام 2017 وفوز مسقط أفضل مدينة سياحية عربية لعام 2018
بينما جاءت نتائج الفائزين في الدول العربية على النحو التالي:
أفضل كاتب صحفي أحمد الزهراني من السعودية مناصفة مع أمين بلحية الجزائر، بينما كانت افضل كاتبة جوسلين ايليا الشرق الأوسط لبنان مناصفة مع الكاتبة ميادة سيف صحيفة العالم اليوم مصر وكان من نصيب افضل اخراج لبرامج سياحية عربية نورهان البيلي من مصر، بينما جاءت أفضل وكالة انباء عربية" وكالة أنباء البحرين وحصلت افضل لقطة مصورة للمصور محمد اليافعي من قطر، وجاء أفضل برنامج إذاعي برنامج بساط الريح من السودان وأفضل موقع سياحي الكتروني "السائح العربي" أفضل برنامج تليفزيوني "على خطى العرب" من السعودية.
وجاء بقية الفائزين على النحو التالي:
أفضل حساب سياحي على الفيس بوك صفحة السياحة الجزائرية محيي إسكندر
أفضل حساب على موقع تويتر "ابراهيم سرحان السعودية
أفضل قناة سياحية على اليوتيوب "تراتيك" السعودية
أفضل حملة ترويجية للسياحة المحلية " نطلق للمغرب" من المغرب
أفضل مدونة سياحية مدونة المسافرون العرب
افضل برنامج ترويجي للسياحة العربية لوزارة السياحة التونسية
أفضل معلم سياحي عربي أبراج الكويت "الكويت"
أفضل وكالة سفر وسياحة شركة نيرفانا للسفر "الامارات"
أفضل معرض سياحي عربي سوق السفر العربي "الامارات"
أفضل تقرير سياحي عربي في وكالة اجنبية سبوتنيك بالعربية (عادات السودان)
أفضل قيادة للهيئات العربية والاجنبية مناصفة بين إسماعيل ابراهيم "الامارات" محمد الجنزوري "السعودية".
حصل الصحفي محمد عبد القادر رئيس تحرير الرأي العام السودانية على جائزة الإعلامي المثالي في المركز.