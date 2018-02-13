قالت سميرة حاج جيلاني إن جائزة الجنيريك الذهبي التي أطلقتها شبكة مهنيات السينما والسمعي البصري "راب سيت" هدفها خلق منافسة شريفة بين مختلف مهني القطاع، حيث تعمل الجائزة على تتويج أحسن الأعمال الرمضانية المقبلة في جميع التخصصات من الإخراج والتمثيل والديكور والسيناريو والتمثيل وغيرها.
وأضافت حاج جيلاني في تصريح للشروق أن الهيئة ستعقد ندوة صحفية في الأيام القليلة القادمة للكشف عن أعضاء لجنة التحكيم وشروط الجائزة ومعايير منحها، وسيكون جميع مهني القطاع مدعوين تقول جيلاني من أجل الاطلاع على شروط ومعايير الجائزة، وستنظم هذه الجائزة بالتنسيق مع هيئات ومؤسسات داعمة، وستكون الأعمال المتنافسة على المحك للفوز بلقب عمل درامي للموسم واعتبرت حاج جيلاني أن الإعلان عن مثل هذه المبادرات هو من صميم عمل الشبكة التي تأسست من أجل دعم الاحترافية والارتقاء بالعمل التلفزيوني والسينمائي الجزائري إلى مصاف الأعمال المحترمة والدفع بها للدخول إلى غمار المنافسة مع الأعمال العربية.
من جهة أخرى قالت رئيسة شبكة الجزائرية للنساء المهنيات في السينما والتليفزيون "قطاع السمعي البصري في الجزائر بحاجة إلى إعادة ترتيب البيت والهيكلة وإرساء قواعد مهنية وخاصة الاهتمام بالتكوين من أجل خلق كوادر جزائرية يمكن أن يعتمد عليهم القطاع مستقبلا، في هذا الصدد كشفت المتحدثة أن الفريق الإيراني المشرف على إخراج فيلم أحمد باي سيقدم دورة تكوينية لصالح التقنين الجزائريين في مجال المؤثرات الخاصة بقاعة العروض لبوسعادة. الدورة التكوينية تدوم 3 أيام ويستفيد منها60 شابا جزائريا في المجال.
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"راب سيت" تطلق جائزة الجنيريك الذهبي لأحسن الأعمال الرمضانية
زهية.م
صحافية مختصة في الشؤون الثقافية
قالت سميرة حاج جيلاني إن جائزة الجنيريك الذهبي التي أطلقتها شبكة مهنيات السينما والسمعي البصري "راب سيت" هدفها خلق منافسة شريفة بين مختلف مهني القطاع، حيث تعمل الجائزة على تتويج أحسن الأعمال الرمضانية المقبلة في جميع التخصصات من الإخراج والتمثيل والديكور والسيناريو والتمثيل وغيرها.
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وأضافت حاج جيلاني في تصريح للشروق أن الهيئة ستعقد ندوة صحفية في الأيام القليلة القادمة للكشف عن أعضاء لجنة التحكيم وشروط الجائزة ومعايير منحها، وسيكون جميع مهني القطاع مدعوين تقول جيلاني من أجل الاطلاع على شروط ومعايير الجائزة، وستنظم هذه الجائزة بالتنسيق مع هيئات ومؤسسات داعمة، وستكون الأعمال المتنافسة على المحك للفوز بلقب عمل درامي للموسم واعتبرت حاج جيلاني أن الإعلان عن مثل هذه المبادرات هو من صميم عمل الشبكة التي تأسست من أجل دعم الاحترافية والارتقاء بالعمل التلفزيوني والسينمائي الجزائري إلى مصاف الأعمال المحترمة والدفع بها للدخول إلى غمار المنافسة مع الأعمال العربية.
من جهة أخرى قالت رئيسة شبكة الجزائرية للنساء المهنيات في السينما والتليفزيون "قطاع السمعي البصري في الجزائر بحاجة إلى إعادة ترتيب البيت والهيكلة وإرساء قواعد مهنية وخاصة الاهتمام بالتكوين من أجل خلق كوادر جزائرية يمكن أن يعتمد عليهم القطاع مستقبلا، في هذا الصدد كشفت المتحدثة أن الفريق الإيراني المشرف على إخراج فيلم أحمد باي سيقدم دورة تكوينية لصالح التقنين الجزائريين في مجال المؤثرات الخاصة بقاعة العروض لبوسعادة. الدورة التكوينية تدوم 3 أيام ويستفيد منها60 شابا جزائريا في المجال.