استفادت ولاية تيزي وزو مؤخرا من غلاف مقدر بـ 13.7 مليار دينار لإعادة بعث مشروع سدّ سيدي خليفة بأزفون، إضافة إلى 6 محطات تطهير وتصفية لمياه قنوات الصرف الصحي، والذي من شأنه تزويد بلديات أزفون، تيقزيرت، واقنون، فريحة، ماكودة، ميزرانة وعدد من البلديات الشرقية لولاية بومرداس، على غرار بغلية، كاب جنات، الناصرية ويسر.
وبحسب مصادر من مديرية المياه بولاية تيزي وزو، فإن المشروع بإمكانه سدّ حاجيات سكان الولاية من المياه الصالحة للشرب بسعة 24 مليون متر مكعب، من جهة أخرى خصصت وزارة الري مبلغ 5 ملايير دينار لتعزيز وحماية سدّ تاقسابت بمحطات تصفية أخرى بكل من مشطراس، واسيف، عين الحمام وايرجان، إذ ستنطلق الأشغال في شهر ماي المقبل.
وللإشارة فإن سدّ سيدي خليفة يعتبر من بين المشاريع التي رفع التجميد عنها مؤخرا بولاية تيزي وزو، على غرار مستشفى عين الحمام الذي يتسع لـ 60 سريرا.
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بعدما استفاد من غلاف 13.7 مليار دينار مؤخرا
رفع التجميد عن مشروع سدّ سيدي خليفة بأزفون
ح. حميد
استفادت ولاية تيزي وزو مؤخرا من غلاف مقدر بـ 13.7 مليار دينار لإعادة بعث مشروع سدّ سيدي خليفة بأزفون، إضافة إلى 6 محطات تطهير وتصفية لمياه قنوات الصرف الصحي، والذي من شأنه تزويد بلديات أزفون، تيقزيرت، واقنون، فريحة، ماكودة، ميزرانة وعدد من البلديات الشرقية لولاية بومرداس، على غرار بغلية، كاب جنات، الناصرية ويسر.
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وبحسب مصادر من مديرية المياه بولاية تيزي وزو، فإن المشروع بإمكانه سدّ حاجيات سكان الولاية من المياه الصالحة للشرب بسعة 24 مليون متر مكعب، من جهة أخرى خصصت وزارة الري مبلغ 5 ملايير دينار لتعزيز وحماية سدّ تاقسابت بمحطات تصفية أخرى بكل من مشطراس، واسيف، عين الحمام وايرجان، إذ ستنطلق الأشغال في شهر ماي المقبل.
وللإشارة فإن سدّ سيدي خليفة يعتبر من بين المشاريع التي رفع التجميد عنها مؤخرا بولاية تيزي وزو، على غرار مستشفى عين الحمام الذي يتسع لـ 60 سريرا.