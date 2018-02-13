تلقت مصالح الدرك والشرطة خلال 2017، ما يزيد عن 4 ملايين مكالمة عبر الأرقام الخضراء 1055 و1548، وبالرغم من أن هذه الأرقام أسهمت بشكل كبير في إنقاذ الأشخاص، وحماية الممتلكات، ومكافحة مختلف الجرائم، إلا أن عددا كبيرا من المواطنين حولوها إلى "مهزلة" و"لعبة" لتمضية الوقت في اتصالات يومية أرهقت وحيرت رجال الأمن.
"ألو.. الدرك.. خاصني فيلكسي"... "شرطة أرواحوا ولا تطيح الروح جاري سرقلي الخيط تع الكهرباء"... "1055.. نعم تفضل.. والله توحشاناكم بزاف هذي غيبة... لوكان منعيطوش حنا ما تعيطوش"... "ألو من فضلكم توسطولي عند جارنا ما يحبش يمد لي بنتو عاونوني"... "نعم شرطة.. كيفاش الأحوال الجوية لنهار اليوم"... هو عدد من الاتصالات الغريبة التي تلقاها رجال الدرك والشرطة عبر العديد من قاعات العمليات الخاصة بالأرقام الخضراء وما خفي أعظم.
"الشروق" سألت عددا من المكلفين بمتابعة غرف العمليات للأرقام الخضراء على مستوى قيادة الدرك والمديرية العامة للأمن الوطنيين عن هذه الأرقام، خلال عرضهم للحصيلة السنوية لنشاطهم، حيث أجمعوا على مساهمتها الفعالة والكبيرة في التصدي ومجابهة جميع أشكال الجرائم، وكذا إنقاذ المئات من الأرواح عبر الطرقات، والرد على آلاف الاستفسارات، إلا أن عددا لا يستهان به من المواطنين حولوها للأسف إلى "مزحة" و"أضحوكة" و"تهريج"، أرهقت وأتعبت وحيرت رجال الدرك والشرطة سواء بالنسبة إلى هؤلاء الذين يتصلون من أجل المزح أم الذين يطلبون مساعدات غربية.
وعلى هذا الأساس، حذرت ذات المصالح الأمنية من العبث بالأرقام الخضراء، مؤكدة أن جميع الاتصالات مهما كانت فهي تظهر كل البيانات الشخصية للمتصل، ممثلة في المنطقة التي يقطن بها، هويته الكاملة، مكان الاتصال ورقم هاتفه. وأوضحت أن العديد من المواطنين أصبحوا محل متابعات قضائية، بعد أن قاموا بتقديم معلومات كاذبة عن جرائم خطيرة مما أحدث استنفارا كبيرا وسط رجال الدرك أو الشرطة، لكن هي مجرد تبليغات للإزعاج والمزحة لا أكثر، وهو الشيء الذي دفع إلى متابعة هؤلاء قضائيا وهذا بعد التأكد من هوياتهم عن طريق أجهزة متطورة، لأن المزح مع أصحاب البذلة الزرقاء والخضراء لا يغتفر.
وبلغة الأرقام، وبحسب الإحصائيات التي تحوز "الشروق" نسخة منها، فإن مصالح الدرك عبر48 مركز عمليات بالمجموعات الإقليمية سجلت 1.280.753 مكالمة من طرف المواطنين، بمعدل أكثر من 3.509 مكالمة في اليوم، من بينها 210.481 مكالمة فقط مفيدة تم استغلالها، ويتعلق الأمر بطلب مساعدة ومعلومات، التبليغ عن حوادث الطرقات وأفعال مختلفة، فيما تدخلت فرق الدرك في 53 ألفا و830 حالة في الميدان أسفرت عن توقيف 1236 شخص تورط في مختلف الجرائم وفي حالة تلبس.
من جهتها، سجلت مراكز القيادة والعمليات للأمن الوطني، عبر كامل التراب الوطني لـ 48 أمن ولاية، 2.116.074 مكالمة هاتفية عبر الرقم الأخضر 15.48 ورقم شرطة النجدة 17 خلال سنة 2017.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
كيف ترى ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟
مبادرة جيدة
تنازل عن الشركات لرجال الأعمال
كيف تفسر محافظة الأفلان على المركز الأول في البلديات؟
امتداده الشعبي
ضعف المنافسين
التلاعب بالنتائج
هل تتوقع نسبة مشاركة عالية في الإنتخابات المحلية؟
نعم
لا
هل استغلال الغاز الصخري حتمية؟
حتمية
ليس حتمية
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
خيار جيد
خيار سيء
خيار خطير
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
تنجح
لا تنجح
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
ما رأيك في قرار رئيس الجمهورية تجميد خوصصة الشركات؟
شارك برأيك
هل أصاب زطشي بسحبه الثقة من قرباج؟
من يتحمل مسؤولية تقلّص التمثيل الجزائري في الكاف؟
قرار بوتفليقة بشأن خوصصة الشركات.. تصحيح أم إلغاء؟
ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص..خوصصة أم تنازل؟
هل إصلاح الكرة الوطنية بحاجة إلى "ندوات"؟
نتائج المحليات.. بين شبهة التزوير وآثار العزوف الشعبي
مشروع ماجر بالاعتماد على المحليين بين الرغبة والواقع؟
الانتخابات المحلية.. بين هاجس المشاركة وكسر المشهد التقليدي
هل بإمكان ماجر وجماعته قيادة "الخضر" إلى بر الآمان؟
هل الحل الأمثل للخضر هو إقالة ألكاراز؟
الأكثر تفاعلا
1"تحديث القوات البرية المغربية غرضه مواجهة الجزائر والبوليزاريو"
2ظروف فقط جعلتك أمينا عاما للأفلان
3سيدي السعيد "يعزل" 36 قياديا لكسر الحركة التصحيحية!
4طلبة وحملة ماجستير ودكتوراه علوم يرفعون عريضة مطالب إلى حجار
5هناك من يريد تكسير "الجوية الجزائرية"
Français English
الرأي
جمال لعلامي
بوحمرون الجموفوتيست!
عمار يزلي
ممارسات 8 مارس
محمد حمادي
كرنفال "نصف يوم"!
حبيب راشدين
تأجيل قمة العرب حتى يحضر أمير عكة
جعفر الكناني
التقوقع في وهم القوة الذاتية
صالح عوض
استعادة الوعي وتطوير الاستراتيجيات والتكتيك
جمال لعلامي
بكالوريا "خيّر واختار"!
جعفر الكناني
انتخابات العراق تكريس للإمبراطورية الطائفية
سلطان بركاني
مُتعة الحياة في الاستقامة على طاعة الله
سليم قلالة
الاستقرار الإنساني.. وقوائم الانتظار
الفيديو
دراسة إسبانية: السلاح المغربي موجه نحو الجزائر..!
ترحيب دولي بالقمة المزمع عقدها بين ترامب وزعيم كوريا الشمالية
هذا ما فعله الشباب الأتراك في يوم المرأة العالمي؟
إمرأة تقفز من الطابق الخامس هربا من الحريق!
ماذا وراء انتشار "البوحمرون" في الجزائر؟!
الكنيست الإسرائيلي يصادق على مشروع قانون لطرد المقدسيين من القدس
الاستثمارات والمطاعم التركية في الجزائر تشهد تزايداً ملحوظاً
جميلة بوحيرد الكتومة.. أنطقها جمال ولد عباس..!
مهندسة مغربية تفوز بلقب ملكة جمال المحجبات العرب 2018
أرقام مهولة لاستهلاك وبيع المخدرات.. ماذا يحدث في الجزائر؟!
الدرك والشرطة يحذران من البلاغات الكاذبة والتهريج
"الفليكسي" والزواج والأحوال الجوية عبر الأرقام الخضراء!
نوارة باشوش
صحافية بجريدة الشروق اليومي مختصة بالشؤون الوطنية والأمنية
تلقت مصالح الدرك والشرطة خلال 2017، ما يزيد عن 4 ملايين مكالمة عبر الأرقام الخضراء 1055 و1548، وبالرغم من أن هذه الأرقام أسهمت بشكل كبير في إنقاذ الأشخاص، وحماية الممتلكات، ومكافحة مختلف الجرائم، إلا أن عددا كبيرا من المواطنين حولوها إلى "مهزلة" و"لعبة" لتمضية الوقت في اتصالات يومية أرهقت وحيرت رجال الأمن.
تغطيات ذات صلة
400 مليار مداخيل "الكناس" في 2017
ماذا تريد أمريكا بالترويج لتواجد "جنود" لها في الجزائر؟
الأطباء المقيمون يتشاورون حول الإستقالة الجماعية والسنة البيضاء
"الفليكسي" والزواج والأحوال الجوية عبر الأرقام الخضراء!
فتح الأرضية الرقمية لتوظيف أساتذة المتوسط والثانوي في أفريل
"ألو.. الدرك.. خاصني فيلكسي"... "شرطة أرواحوا ولا تطيح الروح جاري سرقلي الخيط تع الكهرباء"... "1055.. نعم تفضل.. والله توحشاناكم بزاف هذي غيبة... لوكان منعيطوش حنا ما تعيطوش"... "ألو من فضلكم توسطولي عند جارنا ما يحبش يمد لي بنتو عاونوني"... "نعم شرطة.. كيفاش الأحوال الجوية لنهار اليوم"... هو عدد من الاتصالات الغريبة التي تلقاها رجال الدرك والشرطة عبر العديد من قاعات العمليات الخاصة بالأرقام الخضراء وما خفي أعظم.
"الشروق" سألت عددا من المكلفين بمتابعة غرف العمليات للأرقام الخضراء على مستوى قيادة الدرك والمديرية العامة للأمن الوطنيين عن هذه الأرقام، خلال عرضهم للحصيلة السنوية لنشاطهم، حيث أجمعوا على مساهمتها الفعالة والكبيرة في التصدي ومجابهة جميع أشكال الجرائم، وكذا إنقاذ المئات من الأرواح عبر الطرقات، والرد على آلاف الاستفسارات، إلا أن عددا لا يستهان به من المواطنين حولوها للأسف إلى "مزحة" و"أضحوكة" و"تهريج"، أرهقت وأتعبت وحيرت رجال الدرك والشرطة سواء بالنسبة إلى هؤلاء الذين يتصلون من أجل المزح أم الذين يطلبون مساعدات غربية.
وعلى هذا الأساس، حذرت ذات المصالح الأمنية من العبث بالأرقام الخضراء، مؤكدة أن جميع الاتصالات مهما كانت فهي تظهر كل البيانات الشخصية للمتصل، ممثلة في المنطقة التي يقطن بها، هويته الكاملة، مكان الاتصال ورقم هاتفه. وأوضحت أن العديد من المواطنين أصبحوا محل متابعات قضائية، بعد أن قاموا بتقديم معلومات كاذبة عن جرائم خطيرة مما أحدث استنفارا كبيرا وسط رجال الدرك أو الشرطة، لكن هي مجرد تبليغات للإزعاج والمزحة لا أكثر، وهو الشيء الذي دفع إلى متابعة هؤلاء قضائيا وهذا بعد التأكد من هوياتهم عن طريق أجهزة متطورة، لأن المزح مع أصحاب البذلة الزرقاء والخضراء لا يغتفر.
وبلغة الأرقام، وبحسب الإحصائيات التي تحوز "الشروق" نسخة منها، فإن مصالح الدرك عبر48 مركز عمليات بالمجموعات الإقليمية سجلت 1.280.753 مكالمة من طرف المواطنين، بمعدل أكثر من 3.509 مكالمة في اليوم، من بينها 210.481 مكالمة فقط مفيدة تم استغلالها، ويتعلق الأمر بطلب مساعدة ومعلومات، التبليغ عن حوادث الطرقات وأفعال مختلفة، فيما تدخلت فرق الدرك في 53 ألفا و830 حالة في الميدان أسفرت عن توقيف 1236 شخص تورط في مختلف الجرائم وفي حالة تلبس.
من جهتها، سجلت مراكز القيادة والعمليات للأمن الوطني، عبر كامل التراب الوطني لـ 48 أمن ولاية، 2.116.074 مكالمة هاتفية عبر الرقم الأخضر 15.48 ورقم شرطة النجدة 17 خلال سنة 2017.