الدرك والشرطة يحذران من البلاغات الكاذبة والتهريج "الفليكسي" والزواج والأحوال الجوية عبر الأرقام الخضراء!

تلقت مصالح الدرك والشرطة خلال 2017، ما يزيد عن 4 ملايين مكالمة عبر الأرقام الخضراء 1055 و1548، وبالرغم من أن هذه الأرقام أسهمت بشكل كبير في إنقاذ الأشخاص، وحماية الممتلكات، ومكافحة مختلف الجرائم، إلا أن عددا كبيرا من المواطنين حولوها إلى "مهزلة" و"لعبة" لتمضية الوقت في اتصالات يومية أرهقت وحيرت رجال الأمن.

"ألو.. الدرك.. خاصني فيلكسي"... "شرطة أرواحوا ولا تطيح الروح جاري سرقلي الخيط تع الكهرباء"... "1055.. نعم تفضل.. والله توحشاناكم بزاف هذي غيبة... لوكان منعيطوش حنا ما تعيطوش"... "ألو من فضلكم توسطولي عند جارنا ما يحبش يمد لي بنتو عاونوني"... "نعم شرطة.. كيفاش الأحوال الجوية لنهار اليوم"... هو عدد من الاتصالات الغريبة التي تلقاها رجال الدرك والشرطة عبر العديد من قاعات العمليات الخاصة بالأرقام الخضراء وما خفي أعظم.

"الشروق" سألت عددا من المكلفين بمتابعة غرف العمليات للأرقام الخضراء على مستوى قيادة الدرك والمديرية العامة للأمن الوطنيين عن هذه الأرقام، خلال عرضهم للحصيلة السنوية لنشاطهم، حيث أجمعوا على مساهمتها الفعالة والكبيرة في التصدي ومجابهة جميع أشكال الجرائم، وكذا إنقاذ المئات من الأرواح عبر الطرقات، والرد على آلاف الاستفسارات، إلا أن عددا لا يستهان به من المواطنين حولوها للأسف إلى "مزحة" و"أضحوكة" و"تهريج"، أرهقت وأتعبت وحيرت رجال الدرك والشرطة سواء بالنسبة إلى هؤلاء الذين يتصلون من أجل المزح أم الذين يطلبون مساعدات غربية.

وعلى هذا الأساس، حذرت ذات المصالح الأمنية من العبث بالأرقام الخضراء، مؤكدة أن جميع الاتصالات مهما كانت فهي تظهر كل البيانات الشخصية للمتصل، ممثلة في المنطقة التي يقطن بها، هويته الكاملة، مكان الاتصال ورقم هاتفه. وأوضحت أن العديد من المواطنين أصبحوا محل متابعات قضائية، بعد أن قاموا بتقديم معلومات كاذبة عن جرائم خطيرة مما أحدث استنفارا كبيرا وسط رجال الدرك أو الشرطة، لكن هي مجرد تبليغات للإزعاج والمزحة لا أكثر، وهو الشيء الذي دفع إلى متابعة هؤلاء قضائيا وهذا بعد التأكد من هوياتهم عن طريق أجهزة متطورة، لأن المزح مع أصحاب البذلة الزرقاء والخضراء لا يغتفر.

وبلغة الأرقام، وبحسب الإحصائيات التي تحوز "الشروق" نسخة منها، فإن مصالح الدرك عبر48 مركز عمليات بالمجموعات الإقليمية سجلت 1.280.753 مكالمة من طرف المواطنين، بمعدل أكثر من 3.509 مكالمة في اليوم، من بينها 210.481 مكالمة فقط مفيدة تم استغلالها، ويتعلق الأمر بطلب مساعدة ومعلومات، التبليغ عن حوادث الطرقات وأفعال مختلفة، فيما تدخلت فرق الدرك في 53 ألفا و830 حالة في الميدان أسفرت عن توقيف 1236 شخص تورط في مختلف الجرائم وفي حالة تلبس.

من جهتها، سجلت مراكز القيادة والعمليات للأمن الوطني، عبر كامل التراب الوطني لـ 48 أمن ولاية، 2.116.074 مكالمة هاتفية عبر الرقم الأخضر 15.48 ورقم شرطة النجدة 17 خلال سنة 2017.