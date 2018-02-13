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خلال بطولة العالم للجودو
استياء شعبي في المغرب بعد عزف النشيد الإسرائيلي في أغادير
أثار عزف النشيد الوطني الإسرائيلي ورفع راية الاحتلال الصهيوني خلال بطولة العالم للجودو المقامة في مدينة أغادير، استنكاراً شعبياً كبيراً في المغرب، حسب ما ذكر موقع قناة "يورونيوز عربي"، الأحد.
وعُزف النشيد الإسرائيلي على مسامع الجمهور المغربي في مدينة أغادير خلال مراسم منح الميدالية الذهبية لإحدى لاعبات الجودو الإسرائيليات المشاركات في بطولة العالم للجودو المقامة في المدينة المغربية حالياً.
وقوبل عزف النشيد الإسرائيلي بحالة من السخط والغضب لدى الجمهور الذي تابع الحدث الرياضي العالمي التي تستضيفه أغادير في الفترة بين 9 و11 مارس الجاري، في حين غادر عدد من الحاضرين القاعة تضامناً مع القضية الفلسطينية، وفقاً لـ"يورونيوز عربي".
https://www.youtube.com/watch?v=RQ6Pux_e57g
إدانة جمعيات مغربية لمشاركة "إسرائيل" في البطولة
وكان الإعلان عن مشاركة "إسرائيل" ضمن 37 دولة أخرى في بطولة العالم للجودو في مدينة أغادير المغربية، قد قوبل برفض وتنديد من قبل العديد من الجمعيات المغربية المؤيدة للقضية الفلسطينية والتي دعت إلى مقاطعة منازلة الرياضيين الإسرائيليين استنكاراً "للتطبيع مع الكيان الصهيوني".
واستنكرت 15 جمعية مدنية في بيان "لشبكة جمعيات أكادير" مشاركة "وفد صهيوني" في الحدث الرياضي المقام على الأراضي المغربية، واصفة إياه "بالمشؤوم"، معتبرة أنه "تدنيس لأرض سوس العلم والعلماء والمجاهدين عبر التاريخ"، وفق ما جاء في بيان للشبكة.
وبالإضافة إلى استنكار منظمات المجتمع المدني للمشاركة الإسرائيلية في البطولة، عبر الكثيرون من رواد المواقع الاجتماعي عن غضبهم من "التطبيع العلني" مع الدولة العبرية من خلال وسمي (هاشتاغ) "#التطبيع_خيانة و#اكادير".
وبالرغم من استنكار منظمات المجتمع المدني المغربية لمشاركة "إسرائيل" في البطولة، إلا أن بعض المحللين السياسيين يرون أن الدولة المغربية آثرت انتهاج درب الدبلوماسية في المجال الرياضي خاصة وأنها تستعد لتقديم ملف ترشيحها لمونديال 2026 لكرة القدم، ولا تريد أن يعكر أي خلاف سياسي أجواء حشد الدعم اللازم لهذا الملف.
وتستهدف سلطات الاحتلال المناسبات الرياضية لفرض التطبيع مع الدول العربية، حيث أن بعض هذه الدول لا تجد حرجاً في التطبيع العلني مع الكيان الصهيوني، جلباً لاسترضاء القوى العالمية المؤيدة للكيان المحتل.
NASRI - ALGERIE2018/03/11 على 13:361
اي استنكار شعبي يا اخي اهل غاب عليكم بان غالبية اخواننا المغاربة يصوتون لصالح حزب العدالة و التنمية ذو التوجه الاسلامي و هو من يسير و يقود الحكومة المغربية و هو من وافق و امضي بعشرة اصابعه علي هاذا التطبيع المرحلي التي تمليه عليها المملكات المنبطحة في الخليج بتزكية اميرهم المؤمنين المنبطح و حسب معلومات مؤكدة يوجه ا لسلاح الذي تقتنيه له امريكا و حليفتها اسرائيل نحو الجزائر بلاد الشرفاء و الشهداء هيهات ثم هيهات ايها العميل ان تستصغر بنا و يجنك غرورك فممثلتنا اعطتكم المثل فاالجزائر و ما ادراك منا
العباسي - الجزائر ارض الل2018/03/11 على 13:372
اي استاء يا عالم و مستشار من يركعون له يهودي صهيوني كل مناسبات و اعياد اليهود تقام في المخرب العبري
0 - سطايفي2018/03/11 على 13:593
عندهم فالمروك عادي لانه ــ نشيد الاحفاد ــ
0 - باتنه2018/03/11 على 14:064
نــــــــــــــــورمال في بلاد [جلالته] رئيس لجنة القدس
0 - نفزا2018/03/11 على 14:115
الي حاب الزين يصبر لعذابو من يريد تنظيم مثل هذه الالعاب فعليه تقبل الامر الواقع.