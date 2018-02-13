تكتل نقابات التربية يدعو إلى وقفة احتجاجية بالأغواط

دعا تكتل من 6 نقابات في قطاع التربية بالأغواط -في بيان مشترك- موظفي القطاع إلى وقفة احتجاجية صبيحة الخميس المقبل 15 مارس أمام مديرية التربية، على خلفية "الانسداد الحاصل" بينها وبين مدير التربية مع وجود "مشاكل عالقة أدت إلى حالة قصوى من التذمر والغليان لدى عامة الموظفين"، زيادة على "غلق باب الحوار من قبل مدير التربية والتضييق على ممارسة الحق النقابي".

حسب البيان دائما، الذي يرى أن في هذا" تجاوزا لقرارات رئيس الجمهورية فيما يتعلق بترقية الحوار مع الشركاء الاجتماعيين في رسالته الأخيرة"، وكذا "عدم التكفل بالانشغالات والملفات المطروحة في العديد من البيانات والتباطؤ في معالجتها" ومن أهمها "الراتب الشهري والمخلفات المالية والترقيات وتعويض الخبرة ومنحة التمدرس، والعقوبات غير القانونية ومراسلة استئناف العمل..".