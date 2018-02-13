كانت قادمة من المغرب حجز قرابة 7 قناطير من المخدرات ببشار وتلمسان

تمكنت قوات الجيش الوطني الشعبي، من حجز كمية ضخمة من المخدرات قادمة من المغرب، في كل من بشار وتلمسان، مقدرة ب 669 كيلوغرام (أي قرابة 7 قناطير).

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، أن مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أوقفت صباح الأحد، بمنطقة بني ونيف الحدودية، بولاية بشار، تاجر مخدرات بحوزته كمية ضخمة من الكيف المعالج تُقدر بـ(455) كيلوغرام، في حين ضبط عناصر الدرك الوطني بتلمسان، كمية أخرى من نفس المادة تٌقدر بـ(214,225) كيلوغرام.

من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وعين قزام، ثلاثة (03) مهربين وضبطت سلاحا ناريا ونظارة ميدان و(04) مركبات رباعية الدفع ومعدات التنقيب عن الذهب، في حين أوقفت مفرزة أخرى ببسكرة، مهربا كان على متن شاحنة مُحملة بـ(34) قنطار من المواد الغذائية كانت موجهة للتهريب. كما تم توقيف (41) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وبشار وبسكرة.