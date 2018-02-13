تأسس الديوان الوطني للتسيير العقاري طرفا مدنيا 6 أشهر حبسا لمهندس بشركة بترولية عرّض حياة عجوز للخطر

أدانت محكمة سيد محمد بالعاصمة الخميس، مهندس مسؤول مشاريع البناء بشركة متعددة الجنسيات بحاسي مسعود باسم "نورد أفريكان جيوماركت مناجار" 6 أشهر حبسا نافذا وغرامة بقيمة 50 ألف دج، لارتكابه جنحتي تعريض حياة شخص عاجز للخطر وتخريب ملك الغير.

حيث تأسس طرفا مدنيا كل من الديوان الوطني للتسيير العقاري وسيدة مسنّة، هذه الأخيرة التي رفعت الشكوى ضد المتهم بعد أن تدهورت صحتها بسبب تعطل المصعد عندما كانت متوجهة إلى المستشفى، في الوقت الذي عيّن مسؤولا على العمارة الكائنة بشارع خليفة بوخالفة بالعاصمة، ولم يقم بمسؤولياته التي كلّف بها، وأوضحت أن المصعد كان مغلقا بمادة الاسمنت على غرار القفل.

بالمقابل أنكر المتهم الفعل المنسوب إليه مرجعا تصريحات العجوز مجرد ادعاءات كيدية بعد أن طالبها بدفع اشتراكات السكان المقدرة 2300 دج سنويا والمتمثلة في مستحقات التهيئة والأشغال، والتي رفضت تسليم المبلغ له.

وأضاف أنه قام بإصلاح عطب المصعد ودهن واجهة العمارة، كما تعاقد مع شركة خاصة بالمصاعد لتحسين خدمات العمارة، مشيرا إلى أنه تبرع من ماله الخاص لتركيب المصابيح داخل العمارة وأعمدة الإنارة في ساحتها مستعينا بصديقه مهندس في مجال الإنارة العمومية وتمسك في ختام تصريحاته ببراءته.