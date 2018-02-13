القمل يكتسح 14 مدرسة ابتدائية ببرج بوعريريج

تعرف العديد من المدارس الابتدائية بولاية برج بوعريريج انتشارا كبيرا للقمل بشكل أثار قلق الاولياء والتلاميذ معا، خاصة وأن أسباب انتشار القمل في المدارس يبقى مجهولا.

وكشف مصدر مسؤول بمديرية التربية بالولاية، في اتصال مع "الشروق"، أن طاقم وحدة الكشف والمتابعة الخاصة بالصحة المدرسية أحصى انتشار القمل بـ14 مدرسة ابتدائية من بينها مدارس تقع بمركز ولاية برج بوعريريج، وهو الأمر الذي أثار قلق أولياء التلاميذ وكذلك جمعية أولياء التلاميذ بالولاية والتي اعتبرت في تصريح لـ"الشروق"، أن الظاهرة تعرف انتشارا كبيرا بمختلف المدارس الجزائرية من بينها مدارس ولاية برج بوعريريج، محملا بعض الأولياء المسؤولية، حيث أشار إلى أن العديد منهم لا يهتمون بنظافة أبنائهم، وهو الأمر الذي أدى إلى ظهور القمل وانتشاره بهذه المدارس، كما لم يخل مسؤولية المعلمين تجاه الظاهرة ولا حتى مديرية التربية، فضلا عن افتقار العديد من المدارس للنظافة اللازمة للقضاء على القمل. ومن جهتها استنفرت الجهات الوصية على قطاع التربية بالولاية الأمر للنظر في أسباب الظاهرة وكيفية معالجتها .