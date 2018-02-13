شاهد لحظة إطلاقه روسيا تنفذ تجربة لصاروخ فوق صوتي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأحد، أنها نفذت اختباراً ناجحاً لصاروخ "فوق صوتي" تعادل سرعته أربعة أمثال سرعة الصوت.

وحسب الوزارة فقد أكدت عملية الإطلاق جودة المواصفات التقنية والتكتيكية لمنظومة "كينجال" عالية الدقة ومعايير سرعتها.

ويعد هذا النوع من الصواريخ أحد الصواريخ التي قال عنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق من هذا الشهر، إنها قادرة على حمل رؤوس نووية.

ونشرت وزارة الدفاع الروسية شريط فيديو يظهر الصاروخ وهو ينفصل من مقاتلة حربية مخلفاً ذيلاً من النار.

وقالت الوزارة، إن "الصاروخ الفوق صوتي أصاب هدفه المخطط له في الحقل التجريبي".

وكان بوتين قال إن هذا الصاروخ هو السلاح المثالي.

ويبلغ مدى هذا الصاروخ أكثر من ألفي كيلومتر.

وتتخصص منظومة "كينجال" (الخنجر) الصاروخية المستحدثة في تدمير الأهداف الأرضية والبحرية.

https://www.youtube.com/watch?v=SBLTpgPmHUo