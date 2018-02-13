رغم غياب التحفيزات لجلب المستثمرين الدعوة للاستثمار في السياحة محور ملتقى بتمنراست

شكل موضوع دعم الاستثمار السياحي في الجزائر بصفة عامة وبولاية تمنراست كحالة خاصة، محور ملتقى وطني احتضنه المركز الجامعي بتمنراست، نهاية الأسبوع المنصرم، وقد تم توزيع أشغال الملتقى لعدد من المحاضرات، تلتها ورشتين، تميزت كل واحدة منها بالنقاشات العلمية والإثراء لموضوع الملتقى من طرف الدكاترة الحاضرين والأساتذة المختصين، إضافة لمجموعة هائلة من طلبة المركز الجامعي.

وعكف قسم الحقوق والعلوم السياسية على تنظيم هذا الملتقى الوطني، حيث استفاد طلبة القسم سالف الذكر، بالحضور المكثف على عكس بقية الأقسام الأخرى بالمركز الجامعي، وفي كلمته أشار رئيس كلية الحقوق والعلوم السياسية، الدكتور جمال قتال، في مداخلته بالملتقى، إلى ضرورة إيجاد حلول ناجعة وفعلية لإعادة إحياء قطاع السياحة في الجزائر وفي تمنراست، التي تتميز بكل مقومات الصناعة السياحية، ودعا الدكتور قتال، إلى ضرورة تقديم المزيد من التسهيلات لأصحاب الوكالات السياحية وعلى جميع الأصعدة، مع تقديم تحفيزات لرجال الأعمال الراغبين في الاستثمار بقطاع السياحة، سواء كان من داخل أو خارج الوطن.

ومن جانبه الدكتور أحمد برادي، وبعد كلمة ترحيبة بضيوف الملتقى من مختلف الجامعات والمراكز الجامعية عبر الوطن، فتحدث بإسهاب عن الدور الذي يجب أن يلعبه المركز الجامعي بتمنراست من أجل المساهمة في إيجاد حلول ناجعة، لمشاكل القطاع السياحي بالمنطقة، من أجل المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير مناصب عمل لأبناء المنطقة، أما الدكتور شوقي ندير، من المركز الجامعي لتمنراست، فقد تأسف كثيرا على غياب بقية الاختصاصات، من أجل مناقشتها في الملتقى، خصوصا تلك التي لها علاقة بالاقتصاد وسبل دعمه وإيجاد المخرج لما تعانيه السياحة وغياب الاستثمار.

أما الدكتور بن سي حمو محمد المهدي من جامعة أدرار، فتحدث عن التنظيم القانوني للاستثمار السياحي، وبالنسبة للدكتور منصور عبد الكريم بالمركز الجامعي تندوف، فتحدث عن التنظيم الاداري للاستثمار، أما تدخلات الطلبة فتركزت على ضرورة إيجاد الحلول، وكيف يمكن للشاب الجامعي عند التخرج أن يستثمر في المجال السياحي، وكيف يمكن أن يحقق منه الاستقلال المالي، كون أن الوظيفة العمومية تكاد تكون منعدمة، وإن وجدت فإنها لا تفي بالغرض، الملتقى خرج بجملة من التوصيات تصب كلها في قالب إيجاد الحلول المناسبة لمشكل الاستثمار السياحي، كما أوصت اللجنة على أن تكون طبعة السنة المقبلة دولية، نظرا لما تزخر به ولاية تمنراست من مناطق سياحية خلابة.