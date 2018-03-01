شن أغلب تجار بلدية برج اخريص جنوب البويرة، صباح الأحد، إضرابا عن العمل وأغلقوا محلاتهم، احتجاجا منهم على ما سموه بتسلط أعوان الرقابة التابعين إلى مديرية التجارة فضلا عن انعدام مركز للضرائب بمنطقتهم.
التجار رفضوا فتح محلاتهم منذ الصباح الباكر، لتتحول المدينة إلى مدينة أشباح جراء غياب النشاط التجاري بها، حيث وجد الكثير من السكان صعوبات كبيرة من أجل الحصول على المقتنيات المختلفة، لاسيما المواد الغذائية خاصة مع تصادفها وبداية الأسبوع، أما التجار فقد برروا احتجاجهم غير المعلن عن طريق إشعار مسبق بتسلط أعوان الرقابة لمديرية التجارة عليهم بما بات يعوق نشاطهم بصورة طبيعية، مضيفين أن هؤلاء الأعوان أصبحوا يغرمونهم لأسباب واهية وغير منطقية، وهو ما يرفضونه ويطالبون بمراعاة طبيعة المنطقة وصعوبات النشاط التجاري خاصة في ما يتعلق بتجارة الجملة والحصول على الفواتير، كما رفع التجار مطلب إنجاز مركز للضرائب على مستوى الدائرة، حيث يضطرون حسبهم إلى التنقل إلى غاية دائرة سور الغزلان من أجل معاملاتهم الضريبية، وهو العناء الذي يزيدهم تكاليف أخرى ومعاناة إضافية.
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بسبب تصرفات أعوان الرقابة وانعدام مركز للضرائب
تجار برج أخريص بالبويرة يدخلون في إضراب
أحسن حراش
شن أغلب تجار بلدية برج اخريص جنوب البويرة، صباح الأحد، إضرابا عن العمل وأغلقوا محلاتهم، احتجاجا منهم على ما سموه بتسلط أعوان الرقابة التابعين إلى مديرية التجارة فضلا عن انعدام مركز للضرائب بمنطقتهم.
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التجار رفضوا فتح محلاتهم منذ الصباح الباكر، لتتحول المدينة إلى مدينة أشباح جراء غياب النشاط التجاري بها، حيث وجد الكثير من السكان صعوبات كبيرة من أجل الحصول على المقتنيات المختلفة، لاسيما المواد الغذائية خاصة مع تصادفها وبداية الأسبوع، أما التجار فقد برروا احتجاجهم غير المعلن عن طريق إشعار مسبق بتسلط أعوان الرقابة لمديرية التجارة عليهم بما بات يعوق نشاطهم بصورة طبيعية، مضيفين أن هؤلاء الأعوان أصبحوا يغرمونهم لأسباب واهية وغير منطقية، وهو ما يرفضونه ويطالبون بمراعاة طبيعة المنطقة وصعوبات النشاط التجاري خاصة في ما يتعلق بتجارة الجملة والحصول على الفواتير، كما رفع التجار مطلب إنجاز مركز للضرائب على مستوى الدائرة، حيث يضطرون حسبهم إلى التنقل إلى غاية دائرة سور الغزلان من أجل معاملاتهم الضريبية، وهو العناء الذي يزيدهم تكاليف أخرى ومعاناة إضافية.