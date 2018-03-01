مسافرون علقوا داخل أنفاق خراطة سائقو الشاحنات يغلقون طريق بجاية- سطيف احتجاجا على "المضايقات"

أقدم السائقون الخواص لشاحنات نقل البضائع الذين يشتغلون بين ميناء بجاية والولايات الشرقية للوطن، الأحد،على غلق الطريق الوطني رقم 9 الذي يربط بجاية بولاية سطيف، وذلك على مستوى نفق خراطة، تنديدا بالمشاكل التي يصطدمون بها خلال تأدية عملهم، بسبب عدم حيازتهم الفواتير ومشكل الحمولة.

حيث أشار السائقون الخواص في هذا الصدد، إلى أنهم قد لجؤوا إلى الاحتجاج بعدما وجدوا أنفسهم بين مطرقة إلزامية العمل من أجل ضمان لقمة العيش لأولادهم وسندان القانون، حيث كشف هؤلاء أنهم يصطدمون في كل مرة وهم على الطريق مع مشكل غياب الفواتير ومشكل الحمولة وذلك بعد مراقبتهم من طرف مصالح الأمن.

من جهته، أشار عاشور جلول، المدير العام لميناء بجاية، إلى أن جل الشاحنات التي تخرج من ميناء بجاية تتحصل على وثيقة الحمولة، معبرا في نفس الوقت عن استيائه من استمرار مسلسل غلق الطرقات بالولاية كاشفا في هذا الصدد أن ميناء بجاية يخسر ما يقارب 200 مليون سنتيم عن كل ساعة كلما تم غلق الطريق. وقد خلفت هذه الحركة الاحتجاجية، رغم سماح المحتجين بمرور السيارات وحافلات نقل المسافرين، في ازدحام مروري رهيب بعد تشكل طوابير غير منتهية من المركبات على طول جهتي الطريق، فيما عاش العشرات من المسافرين، الويلات داخل أنفاق خراطة التي تمتد على مسافة تقارب 8 كلم.