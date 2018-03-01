قالت الشرطة الأمريكية، الاثنين، إن طائرة هليكوبتر تقل ستة أشخاص تحطمت في نهر الشرق في حي مانهاتن في مدينة نيويورك، الأحد، مما أسفر عن مقتل ركابها الخمسة ونجاة الطيار.
وقال متحدث باسم شرطة نيويورك، في وقت مبكر صباح الاثنين، إن اثنين من الركاب لقيا حتفهما على الفور ونُقل ثلاثة إلى مستشفيين ولكنهم توفوا فيما بعد.
وذكرت الشرطة، أن الطيار قفز من الطائرة وتم إنقاذه وتلقى العلاج وخرج من المستشفى وهو في حالة جيدة.
وقالت إدارة الطيران الاتحادية، إن الطائرة وهي من طراز (يوروكوبتر أيه إس 350) سقطت قرب الطرف الشمالي لجزيرة روزفلت في حوالي الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي وإنها تحقق في الواقعة.
وقال المجلس الوطني لسلامة النقل، إن فريق التحقيق التابع له سيصل، الاثنين، إلى موقع سقوط الطائرة.
وقال دانيال نيغرو رئيس هيئة الإطفاء في نيويورك في مؤتمر صحفي، في وقت متأخر الأحد: "إنها مأساة كبيرة.. استغرق الغطاسون بعض الوقت لانتشال هؤلاء الأشخاص".
وقالت شبكة المعديات في نيويورك، في وقت متأخر من مساء الأحد، إنه تم تعليق الخدمة في طرق أستوريا ونهر الشرق حتى إشعار آخر.
ونشرت شبكة "أيه بي سي نيوز" على موقع تويتر فيديو يظهر لحظة سقوط المروحية في نهر الشرق.
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سقطت في نهر الشرق
خمسة قتلى في تحطم مروحية في نيويورك
وكالات - الشروق أونلاين
قالت الشرطة الأمريكية، الاثنين، إن طائرة هليكوبتر تقل ستة أشخاص تحطمت في نهر الشرق في حي مانهاتن في مدينة نيويورك، الأحد، مما أسفر عن مقتل ركابها الخمسة ونجاة الطيار.
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وقال متحدث باسم شرطة نيويورك، في وقت مبكر صباح الاثنين، إن اثنين من الركاب لقيا حتفهما على الفور ونُقل ثلاثة إلى مستشفيين ولكنهم توفوا فيما بعد.
وذكرت الشرطة، أن الطيار قفز من الطائرة وتم إنقاذه وتلقى العلاج وخرج من المستشفى وهو في حالة جيدة.
وقالت إدارة الطيران الاتحادية، إن الطائرة وهي من طراز (يوروكوبتر أيه إس 350) سقطت قرب الطرف الشمالي لجزيرة روزفلت في حوالي الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي وإنها تحقق في الواقعة.
وقال المجلس الوطني لسلامة النقل، إن فريق التحقيق التابع له سيصل، الاثنين، إلى موقع سقوط الطائرة.
وقال دانيال نيغرو رئيس هيئة الإطفاء في نيويورك في مؤتمر صحفي، في وقت متأخر الأحد: "إنها مأساة كبيرة.. استغرق الغطاسون بعض الوقت لانتشال هؤلاء الأشخاص".
وقالت شبكة المعديات في نيويورك، في وقت متأخر من مساء الأحد، إنه تم تعليق الخدمة في طرق أستوريا ونهر الشرق حتى إشعار آخر.
ونشرت شبكة "أيه بي سي نيوز" على موقع تويتر فيديو يظهر لحظة سقوط المروحية في نهر الشرق.
تغريدة