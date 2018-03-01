جمود غير مسبوق في سوق العقار 110 آلاف جزائري استأجروا مساكنهم في 2017!

شهد سوق العقار في الجزائر خلال سنة 2017 موسما أبيض، بالنسبة للناشطين في القطاع ووسطاء العقار، بسبب تراجع الإقبال على الإيجار والشراء بأزيد من 50 بالمائة، وبالمقابل عرفت الأسعار عبر نصف الولايات انهيارا بين 3 إلى 10 بالمائة، في حين عرفت استقرارا في بقية الولايات، وحسب إحصائيات رسمية، أجّر 110 آلاف جزائري مسكنه مقارنة مع 250 ألف عملية كراء مسجلة برسم سنة 2016.

وكشف مدير موقع "الكرية" لطفي رمضاني في تصريح لـ"الشروق"، عن تسجيل جمود غير مسبوق في سوق العقار خلال سنة 2017 بسبب ما وصفه بالارتفاع في الأسعار خلال السنوات الماضية وأيضا برامج الإسكان ومشاريع الحكومة بمختلف الصيغ وانهيار القدرة الشرائية للمواطن الجزائري، وأحصى المتحدث وفقا للإعلانات المبوبة في الجرائد والمواقع الإلكترونية قيام 110 آلاف جزائري بتأجير مسكنه خلال سنة 2017، مقارنة مع 250 ألف عملية سنة 2016، بتراجع يزيد عن الخمسين بالمائة، وأكد أن 140 ألف صفقة كراء ألغيت سنة 2017 مقارنة مع 2016.

ويضيف المتحدث أن الأسعار تراجعت بسبب هذا الجمود ما بين 3 و10 بالمائة عبر 24 ولاية في حين شهدت استقرارا بالولايات الأخرى، ويرجع ذلك إلى تناقص الطلب على العقار، في حين كشف أن باب الزوار تعتبر البلدية الأكثر طلبا للإيجار بحكم موقع هذه البلدية القريب من المطار، والهياكل والمنشآت الجديدة المستحدثة بهذه البلدية، ويتعلق الأمر بالمدينة الجديدة والترامواي والمنتزهات والجامع الأعظم، وهو ما جعل منطقة الجزائر شرق أكثر طلبا للإيجار من الجزائر وسط والجزائر غرب، وغيّر خارطة الطلب على العقار خلال السنوات الماضية.

ويبلغ متوسط تأجير شقة من 3 غرف بباب الزوار وبرج البحري وبرج الكيفان والرغاية 38 ألف دينار، وهو سعر مرتفع مقارنة مع بقية المناطق، نظرا لكثرة الطلب على هذه الأماكن القريبة من الترامواي، في حين يتراوح معدل سعر كراء شقة في الجزائر من 3 غرف بـ40 ألف دينار بالعاصمة و30 ألف دينار بمدن أخرى غير المدن الكبرى.

للإشارة، سبق وأن كشفت الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية عن انخفاض حاد في نسبة الطلب على العقار في الجزائر خلال سنة 2017، ومنذ سنة 2008، بعد الأزمة المالية العالمية، استمر الركود لمدة 10 سنوات، ورغم ذلك لم تشهد الأسعار أي انخفاض وبقيت تشهد منحى تصاعدي طيلة السنوات الماضية، وهو ما تسبب في عجز أكبر في قطاع السكن في الجزائر، مع العلم أن البنوك تحضر لطرح منتوج لتأجير المنازل للمواطنين بداية من السنة المقبلة، ويتعلق الأمر ببنك "السلام" الذي يحضر عرضا في هذا الإطار.