آخر الإستفتاءات إستفتاءات
-
ما رأيك في قرار رئيس الجمهورية تجميد خوصصة الشركات؟
-
إيجابي6102 (%73.73)
-
غير إيجابي2174 (%26.27)
-
-
كيف ترى ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟
-
مبادرة جيدة295 (%8.7)
-
تنازل عن الشركات لرجال الأعمال3096 (%91.3)
-
-
كيف تفسر محافظة الأفلان على المركز الأول في البلديات؟
-
امتداده الشعبي770 (%5.78)
-
ضعف المنافسين1348 (%10.12)
-
التلاعب بالنتائج11202 (%84.1)
-
-
هل تتوقع نسبة مشاركة عالية في الإنتخابات المحلية؟
-
نعم394 (%12.43)
-
لا2777 (%87.57)
-
-
هل استغلال الغاز الصخري حتمية؟
-
حتمية1298 (%14.44)
-
ليس حتمية7690 (%85.56)
-
-
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
-
خيار جيد658 (%9.37)
-
خيار سيء899 (%12.8)
-
خيار خطير5467 (%77.83)
-
-
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
-
تنجح6902 (%28.34)
-
لا تنجح17450 (%71.66)
-
-
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
-
حكومة حزبية183 (%12.26)
-
حكومة تكنوقراط1002 (%67.11)
-
مزيج بين الإثنين308 (%20.63)
-
-
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
-
تعكس669 (%16.43)
-
لا تعكس3403 (%83.57)
-
هل أنت مع تأجيل امتحان البكالوريا إلى 19 جوان؟
الأكثر تفاعلا
الفيديو
-
نقابة "الزوايا الأشراف".. مواقف صادمة ولا رقابة عليها؟!
-
دراسة إسبانية: السلاح المغربي موجه نحو الجزائر..!
-
ترحيب دولي بالقمة المزمع عقدها بين ترامب وزعيم كوريا الشمالية
-
هذا ما فعله الشباب الأتراك في يوم المرأة العالمي؟
-
إمرأة تقفز من الطابق الخامس هربا من الحريق!
-
ماذا وراء انتشار "البوحمرون" في الجزائر؟!
-
الكنيست الإسرائيلي يصادق على مشروع قانون لطرد المقدسيين من القدس
-
الاستثمارات والمطاعم التركية في الجزائر تشهد تزايداً ملحوظاً
-
جميلة بوحيرد الكتومة.. أنطقها جمال ولد عباس..!
-
مهندسة مغربية تفوز بلقب ملكة جمال المحجبات العرب 2018
تسبّبت في اختفاء أكياس الحليب من المحلاّت
مصانع تبيع نصف بودرة الحليب إلى منتجي المثلجات!
حالة من الندرة الخانقة تلك التي تعيشها أغلب محلات المواد الغذائية في ما يخص أكياس الحليب عبر تراب وهران والعديد من ولايات الوطن، الأمر الذي أدخل العائلات في دوامة من البحث المضني عن المادة الضرورية التي تحتاجها كل عائلة لسد حاجاتها لاسيما في ما تعلق بالأطفال، الذين يكثر تهافتهم على الحليب في سنواتهم الأولى، وهي المعطيات التي دفعتنا إلى الخروج والبحث عن أسباب الندرة التي عرفتها السنة الماضية في نفس الفترة تقريبا.
لعل أول ملاحظة خرجنا بها خلال خرجتنا الميدانية هي إجماع أصحاب المحلات على توريط الموزعين المعتمدين الذين بحسبهم، صاروا يكيلون بمكيالين، ويفضلون محلات على أخرى، لتوزيع الحليب في حين يتخلفون عن أخرى، بحجج واهية في حين هناك من صار يتعامل بمعيار آخر هو إرغام التجار على اقتناء أكياس اللبن مع الطلبية الخاصة بالحليب، وأحيانا أخرى مادة الياغورت، وهو ما صنفه التجار في خانة الابتزاز والضغط.
تجار يتهمون الموزعين بالاحتكار والابتزاز؟
وقد شدنا خلال التحقيق الميداني الذي بدأناه من محلات بيع المواد الغذائية وصولا إلى ورشات الإنتاج، المنتشرة بالمنطقة الصناعية بالسانيا، تصريحات خطيرة تفيد بأن سبب وقوع الندرة راجع إلى تمرير بعض مسيري تلك الورشات الإنتاجية لتصنيع الحليب، كميات من بودرة الحليب إلى مصانع إنتاج المثلجات، بطرق ملتوية رغم أن الدولة تحظر مثل هذه التعاملات لكون الحليب مادة مدعمة من طرف الدولة، والسبب أن هذه المادة تعرف رواجا كبيرا مع بداية فصل الربيع إلى غاية انتهاء فصل الصيف، ما يدر على تلك الورشات فائدة كبيرة ببيع البودرة إلى الخواص.
وقد دفع هذا الوضع الكثير من المواطنين إلى انتهاج خطة تتمثل في التنقل نحو المناطق النائية القريبة من مصانع الحليب، للظفر بالأكياس في حين راح البعض الآخر يعقد اتفاقيات مع باعة المواد الغذائية لضمان أكياس وإبعادها عن أعين البقية، حتى لا تحدث الفتنة.. وهي كلها طرق صار يعتمد عليها المواطن للحصول على كيس حليب.
Msahel - Algérie2018/03/12 على 12:041
Je me demande comment il sera la situation durant le mois du Ramadan, le seul pays au monde ou il le problème du lait
02018/03/12 على 12:162
يلاحظ أنه عِوَض أن يُكتب سعر الكيس يكتب "سعر مقنن" كم هو هذا السعر؟ نجد عدة أسعار بدافع عدة حجج: 30 35 45 50 دج وهل باقي المواد سعرها حر. كأن الدولة تستحي بحالها فتخاطبنا بالإشارة.